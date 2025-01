Il pm: "Non ci fu suggestione". La difesa: "Ricorreremo in appello"

"Qui non siamo davanti a un caso di suggestione collettiva". Così, ieri mattina, nella sua articolata requisitoria, il pubblico ministero Giuseppe Grieco ha ripercorso gli aspetti salienti del procedimento che ha portato alla condanna dell’ex psicologo di 47 anni, accusato di abusi aggravati nei confronti di alcune ragazze, molte minorenni all’epoca dei fatti. Il sostituto procuratore Grieco ha puntato l’attenzione sulla attendibilità delle vittime, la gran parte delle quali non si era mai conosciuta prima di allora. Abusando del suo ruolo, il professionista, secondo l’accusa, avrebbe convinto le giovani pazienti della bontà delle sue pratiche. Prova ne sarebbero anche le scuse che l’uomo farebbe alle ragazze nelle chat. In realtà, non avrebbe mai avuto un ripensamento, dal momento che avrebbe perpetrato le sue condotte negli anni (i fatti contestati si riferiscono ad un periodo esteso, dal 2013 al 2023). "La condanna in primo grado a dieci anni -commentano gli avvocati Selvanetti e Pistoresi – rappresenta un passo importante, reso possibile dal coraggio di chi ha denunciato. E’ un segnale che la giustizia si costruisce dando voce alle vittime".

Diversa la ricostruzione esposta dagli avvocati difensori, Mauro Cini e Giovanni Flora, secondo in quali il professionista avrebbe stabilito con le ragazze un interscambio che sarebbe andato anche oltre al mero rapporto tra terapeuta e paziente, e di cui sarebbero prova le chat con le giovani, come pure il fatto che fosse stato invitato nei loro compleanni. Tutto ciò, secondo la difesa, sarebbe la prova del rapporto che si era creato tra le parti, e non già quella di voler invocare un consenso presunto. "Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza e poi ricorreremo in appello".

Martina Vacca