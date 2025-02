Il Palio dei Rioni è a rischio: "Grandi difficoltà organizzative"

Solo lo scorso settembre, la Pantera festeggiava la vittoria del Cencio, conquistando così il Palio dei Rioni. Ma ad oggi, quelle foto che testimoniano la gioia del Rione vincitore e la voglia di rivalsa dei rivali rischiano di rimanere le ultime: il rischio che quest’anno il Palio non si disputi è più che mai concreto. A farlo presente sono proprio gli esponenti del Comitato Palio dei Rioni Quarrata, in una lettera aperta alla cittadinanza nella quale hanno spiegato le ragioni che, di questo passo, rischiano di portare allo stop una manifestazione che negli ultimi anni aveva riscosso un buon successo di pubblico.

"Nei mesi scorsi, si sono susseguiti incontri per trovare soluzioni che consentissero la prosecuzione di questa manifestazione che, possiamo dirlo, non ha uguali nelle nostre zone. Purtroppo, senza grandi risultati: gli otto Rioni hanno grandi difficoltà organizzative per mancanza di personale – si legge – sappiamo che i nostri concittadini amano il Palio, ma senza impegnarsi in prima persona. Il lavoro che serve per organizzare il Rione è sempre sulle spalle delle stesse persone, ormai da anni, ed è comprensibile che questa situazione non possa andare oltre. Siamo sul punto di fermarci: in queste condizioni non sarà possibile organizzare nuovamente il Palio".

I componenti del comitato cercano insomma una risposta più concreta da parte dei cittadini sotto il profilo del supporto organizzativo. E hanno indetto per lunedì prossimo, 10 febbraio, otto riunioni in contemporanea (una per Rione) che inizieranno alle 21.15 aperte ai dirigenti di ogni Rione, ai volontari e a tutti i residenti. Simpatizzanti e volontari del Rione Drago si troveranno al Bar Oliver di via Brunelleschi, quelli del Rione Giraffa al circolo sport di Valenzatico, quelli del Rione Istrice al circolo di Santonuovo, quelli del Rione Leone al campo sportivo di Casini, quelli del Rione Lupa al parco verde di Olmi, quelli del Rione Orso a La Civetta, quelli del Rione Pantera al Selva Bassa Sporting Club e quelli del Rione Puma al Bennati.

Un’iniziativa per contarsi, verificare l’impegno da mettere sul piatto, l’apporto dei volontari e decidere se proseguire o meno. "E’ l’ultima chiamata: l’augurio è che questa iniziativa possa risvegliare in tutti la voglia di partecipazione alla vita attiva della nostra comunità, attraverso i Rioni – hanno concluso i rappresentanti dei Rioni – solo attraverso la collaborazione e l’entusiasmo di tutti, il Palio dei Rioni potrà continuare ad allietare le serate estive ed essere motivo di orgoglio per tutta la comunità quarratina".

G.F.