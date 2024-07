Il PalaCarrara si rifà il look. Estra, in arrivo il nuovo parquet

Il PalaCarrara si rifà il look. Sono infatti iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del campo di gioco che prevedono la completa sostituzione della pavimentazione in legno. Si tratta di un importante intervento di adeguamento ai requisiti richiesti dalla Federazione, per un investimento di 150.000 euro, che garantisce il raggiungimento di elevati standard qualitativi, oltre a una migliore fruibilità del campo da gioco. La nuova superficie consentirà anche di ottimizzare i livelli di prestazione che la pavimentazione sportiva deve garantire per la disputa di competizioni di prima fascia.

Nello specifico dopo lo smontaggio della pavimentazione attuale, l’intervento prevederà la realizzazione di una sotto-struttura livellata in travetti e la posa in opera del nuovo parquet in Acero Champion. In arrivo anche un nuovo telo di protezione da utilizzare come copri-pavimento per lo svolgimento di concerti, congressi e manifestazioni varie. "La pavimentazione del Palacarrara è stata realizzata nei primi anni Duemila e nel tempo è stata oggetto di alcuni interventi di manutenzione – dice Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici –. A seguito dei sopralluoghi eseguiti nei mesi scorsi dai tecnici sono emerse alcune criticità, tra le quali l’usura, che verranno risolte definitivamente con la completa sostituzione del parquet".

I lavori non riguarderanno solo il parquet ma è stata affidata allo studio di ingegneria e progettazione D-Side Studio di Pistoia la progettazione esecutiva per il completamento dell’impianto di climatizzazione del Palacarrara. L’intervento, per un investimento totale di 895.000 euro e già inserito nel programma di interventi co-finanziati in Toscana dal Fondo di sviluppo e coesione per un importo di 700.000 euro, consentirà di integrare la climatizzazione invernale con un buon condizionamento estivo. L’intervento di manutenzione straordinaria del parquet si protrarrà per circa un mese e quindi il PalaCarrara non sarà disponibile per l’inizio della preparazione della squadra per cui la società dovrà necessariamente attivarsi per trovare una soluzione alternativa. La società fa sapere che si attiene agli aggiornamenti sull’avanzamento del cantiere da parte del Comune e alla luce di questi si muoverà per trovare le soluzioni necessarie per iniziare gli allenamenti nella seconda metà di agosto.

Maurizio Innocenti