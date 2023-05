Il paesaggio, un bene da tutelare anche con la legge Il dibattito con la presidente dell’ordine Zarrini

Il paesaggio quale bene culturale da tutelare, attraverso anche gli strumenti giuridici. Va in questa direzione la conferenza-conversazione di oggi (ore 18) alla Fondazione Vivarelli a Villa Stonorov, in via di Felceti, dal titolo "Disciplina giuridica dei beni culturali paesaggistici". A introdurre il dibattito sarà l’architetto Serena Zarrini, presidente dell’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Pistoia che lascerà poi la parola all’avvocato e professore Giuseppe Morbidelli, emerito di diritto amministrativo nell’Università degli studi di Roma La Sapienza e presidente della Fondazione Palazzo Strozzi. La conferenza vuole mettere in luce l’evoluzione sul piano legislativo e giurisprudenziale del concetto di paesaggio che oggi va ben oltre le bellezze, per abbracciare l’intera forma del Paese e, in sostanza, tutto il territorio, nonché la sua natura di bene culturale, intriso peraltro anche di valori immateriali a partire dall’essere segno di connotazione identitaria. Nello stesso tempo verrà messo in luce il suo progressivo distacco dalla tutela ambientale. Verranno quindi passate in rassegna le forme procedurali nelle quali si invera la tutela del paesaggio: in particolare, le varie categorie di vincoli, i piani paesaggistici, le autorizzazioni, ritenute espressione di discrezionalità tecnica, pur tuttavia non priva di soggettività, la interrelazione tra poteri del Sovrintendente e poteri comunali, i rapporti con la tutela dei beni di interesse storico-artistico e con le disposizioni urbanistico-edilizie. Infine, la difficile coabitazione con talune forme di protezione dell’ambiente e le tecniche di valutazione. A seguire una apericena; 0573.477423; [email protected]