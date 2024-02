Il nuovo corso di Storia Contemporanea . Le conferenze coordinate dal professor Petracchi

Quali accadimenti hanno tracciato la fisionomia della storia recente del nostro Paese? A chiederselo, offrendo l’occasione di attingere a un prezioso pozzo di conoscenza, è il nuovo corso di Storia Contemporanea in dieci conferenze proposto dall’Università Vasco Gaiffi coordinato dal professor Giorgio Petracchi che inizia il 16 febbraio. "I conti con la storia: cento anni di storia d’Italia, 1860-1960", questo il titolo del corso pensato a partire dalla presa d’atto di un luogo comune, cioè sostenere che gli italiani non conoscano la storia d’Italia. "Forse – riflette Petracchi – sono poco indotti a conoscerla perché mostra il suo lato tragico, è povera di miti e ricca di autodafé. In più, non si presenta come tante altre storie: gli italiani hanno vissuto la seconda parte del Ventesimo secolo pesantemente condizionati dalle cose che avevano fatto nella prima parte, rappresentati, inoltre, da forze politiche che hanno trovato difficoltà a legittimarsi. Tutte queste ragioni concorrono nel promuovere una riflessione sulle svolte storiche che hanno orientato la storia d’Italia". Le lezioni si terranno ogni venerdì fino al 19 aprile (fatta eccezione per la data del 29 marzo, la cui lezione sarà recuperata martedì 2 aprile), sempre alle 16.45 nella sede di via Pertini 358. Questo intanto il dettaglio delle conferenze di febbraio: "L’Unità d’Italia e l’eredità del Risorgimento" con il professor Mauro Moretti (16 febbraio), "La Grande Guerra e il Fascismo" con il professor Giorgio Petracchi (23 febbraio), "Il delitto Matteotti e le leggi ‘fascistissime’" con il professor Paolo Nello. Per informazioni: univergaiffi.it; 0573.3620305.

l.m.