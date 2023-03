Il nostro giardino della cittadinanza

Il giardino della Scuola Secondaria di Primo Grado "Anna Frank" sarà un laboratorio di cittadinanza a cielo aperto. Infatti, in queste settimane noi alunni della classe II D abbiamo contribuito a realizzare delle panchine a tema attraverso colori differenti. In particolare la panchina bianca offre un’occasione di riflessione, ricordando le vittime innocenti della mafia che spesso passano inosservate, come il colore bianco vuole indicare. Inoltre, accanto alle panchine sarà messa a dimora una piantina dell’albero di Falcone, ricavata da talee della pianta originale, che cresce di fronte alla casa dove il giudice viveva, prima di essere ucciso nel 1992.

Nel giardino sono collocate anche altre panchine: rossa contro la violenza sulle donne, gialla per la lotta contro il bullismo, verde a tutela dell’ambiente e blu a sostegno dell’autismo.

Infine, verrà installata una bicicletta da corsa in memoria di Gino Bartali, staffetta "salva Ebrei".

In tal modo lo sport si unirà alla storia in un connubio che favorisce la riflessione sui temi della cittadinanza attiva.