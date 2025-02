Il mutuo non va di moda. Importi bassi in provincia

PISTOIAPer rispondere alle domande che ci si potrebbe fare di fronte ai numeri, relativi al 2024, sull’importo medio richiesto e il valore dell’immobile acquistato dai pistoiesi a fronte dell’accensione di un mutuo bisogna porsi di fronte ai numeri in maniera critica. Pistoia, infatti, in queste voci risulta all’ultimo e al penultimo posto in Toscana secondo i dati raccolti dal portale specializzato MutuiOnline.it e ben al di sotto di quelle che sono le medie regionali e nazionali. Tutto questo succede perché: dalle nostre parti le case costano meno che altrove? Tendiamo a pensare di no. E allora i pistoiesi sono, in media, abbastanza facoltosi che non hanno bisogno di mutui? Anche qui ci sarebbero molti dubbi visti i dati e le tendenze che, sempre più spesso, si registrano per quel che riguarda il mondo occupazionale. Oppure di soldi ce ne sono pochi e c’è da fare i conti con immobili da ricercare che non sono di prima fascia? Questa condizione sembrerebbe quella più vicina alla realtà. Lo scorso anno, come rilevato da MutuiOnline.it, l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia è stato di 121.609 euro, ovvero il più basso di tutto il Granducato, davanti ad Arezzo (123.393 euro) e Livorno (128.089). Un abisso col capoluogo, se si considera che a Firenze la cifra media spesa per un mutuo è di 153.374 euro e, più in generale, in confronto ai 140mila euro che vengono registrati a livello regionale e nazionale. Cambia leggermente la panoramica sul valore dell’immobile, ovvero quello che è il costo effettivo dell’abitazione che l’acquirente sta per fare sua. Qui Pistoia (con 206.466 euro) ha dietro di sé la sola Arezzo con 196.853 euro, poi altre due province come Massa Carrara e Livorno sostanzialmente identiche prima di vedere i luoghi "top" salire in maniera vertiginosa fino ai 253.857 euro di valore medio per Firenze. Infine, alcune considerazioni anche sulla durata dei mutui: in Toscana anche questa voce è in crescita visto che passa dai 24 anni e 5 mesi del 2022 ai 24 + 9 di fine anno e che in questo inizio di 2025 ha già raggiunto quota 25 anni.Sempre a livello regionale, perché in questi casi non vengono scomposti i dati provinciali, l’età media di chi ha richiesto un mutuo per l’acquisto di una abitazione nel corso del 2024 è di 40 anni e 3 mesi, leggermente superiore ai 39 anni e 8 mesi che, invece, risultano su scala nazionale.

S.M.