il monumento

Secondo e ultimo appuntamento di presentazione storico-artistica del Pantheon degli uomini illustri, i cui interventi di restauro sono da poco terminati. Stasera alle 18, la storica dell’arte ed esperta di temi pistoiesi Perla Cappellini condurrà i partecipanti in un viaggio alla scoperta dell’edificio neoclassico realizzato in piazza San Francesco i primi dell’Ottocento e della storia che lo lega alla città. Per iscriversi all’evento (gratuito) telefonare allo Iat-Informazioni e Accoglienza Turistica allo 0573.371274 oppure recarsi di persona nell’ufficio che si trova sotto il Palazzo comunale. Mail: [email protected]