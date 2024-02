"Il mistero di Villa Baldini" il giallo di Burchietti presentato da Previti e Gori. Letture di Leporatti

La tranquillità di Valleciterna rotta ancora una volta da una vicenda dai tratti inquietanti. In un’antica e festosa dimora divenuta rudere, Villa Baldini, vengono rivenuti resti umani. Venticinque anni fa, proprio in quel luogo, era scomparsa Matilde Baldini, ultima erede della facoltosa dinastia, ma nonostante l’impegno degli inquirenti il corpo della donna non era mai stato trovato e ben presto la pista dell’omicidio era stata abbandonata per mancanza di prove. Un tarlo che non lascia indifferente il barbiere Fernando Collini, detto Ciuffo, che si ritrova così a ficcare di nuovo il naso nelle indagini del burbero maresciallo De Girolamo, ormai rassegnato alla presenza di questo personaggio tanto impiccione quanto perspicace.

È l’accattivante trama de "Il mistero di Villa Baldini" (Effigi, 2023), dello scrittore pistoiese Franco Burchietti, originario di Montemagno, a Quarrata,

che verrà presentato domani, sabato 3 febbraio, alle 17.30 nella Sala Soci Coop di Pistoia. La sala, lo ricordiamo, si trova proprio accanto al supermercato di viale Adua, a Pistoia. L’incontro è organizzato e promosso dall’associazione Giallo Pistoia in collaborazione con la Sezione Soci Coop di Pistoia.

A dialogare con l’autore ci saranno Giuseppe Previti, esperto di gialli e presidente di Giallo Pistoia e il giornalista Maurizio Gori. Le letture saranno a cura di Marco Leporatti, presidente della Sezione Soci Coop di Pistoia. Al termine sarà offerto un aperitivo.

l.m.