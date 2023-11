"Il mio Guapo si è perso". E come lui tanti cuccioli

Da cinque giorni il suo muso dolcissimo è uno dei più visti sui social. E insieme a lui, Guapo, 3 anni appena compiuti, c’è lo sguardo angosciato del suo padrone, Alessio Baroncelli, la cui speranza ancora non si è spenta. La notte di quel dannato finimondo Guapo si è sicuramente spaventato, ha preso forse una strada che credeva conosciuta ritrovandosi chissà dove, sparendo dalla vista del suo Alessio. Che da quel giorno lo cerca senza trovare pace. "Guapo è un pastore delle Alpi Apuane, tre anni compiuti il 5 novembre – dice Alessio -, la zampa anteriore destra nera e qualche macchiolina nera per il corpo, di colore grigio. Vicino a casa mia, a Fognano in zona chiesa di San Martino, c’è un piccolo corso d’acqua che durante la pioggia dei giorni scorsi è diventato fiume in piena, riscrivendo la geologia del luogo. Potrebbe aver perso l’orientamento, potrebbe essere caduto in acqua. Non so spiegare quanto profondo sia il mio legame con lui. È stato vicino a me in momenti difficilissimi che altrimenti forse non avrei superato. Mi ha salvato. Lui è un amico, un fratello, un compagno".

Dopo una ricerca senza esiti nei boschi vicini condivisa attraverso un ‘reclutamento’ social, ora Alessio si è appellato a chiunque abbia a disposizione dei droni termici, alcuni già trovati e lanciati in volo: "La situazione è davvero grave, so che come me molti hanno smarrito un animale. Serve attivarci". Un lieto fine è possibile, come insegna la storia di Argo, pastore tedesco rimasto intrappolato nel giardino di un’abitazione sommersa da un metro e ottanta d’acqua a Montale e salvato dopo aver nuotato per una notte intera. "Dopo averlo sentito piangere anche la notte siamo riusciti a tornare sul posto e con il preziosissimo aiuto della squadra Torino 1 dei vigili del fuoco a metterlo in salvo – ci raccontano dal Rifugio del cane -. E’ stato commovente". Intanto, proprio in ragione dei diversi animali vaganti avvistati in questi giorni può essere utile ricordare alcune istruzioni sul comportamento da adottare. "Invitiamo certamente a diffondere appelli social, poi, per recuperare animali dispersi occorre attivare direttamente il Rifugio chiamando lo 0573.3400413. A chi ha perso animali chiediamo di chiamarci, ci faremo noi stessi moltiplicatori dei vari appelli. Se qualcuno sa di aver lasciato qualche animale da qualche parte serve che lo faccia presente, così come chiediamo anche di farci sapere se a qualcuno occorre cibo per animali. Infine, chi debba impegnarsi in operazioni di ripulitura e non dovesse potersi occupare dei propri animali, ci offriamo anche per il loro temporaneo accudimento".

linda meoni