Il maresciallo ordinario Gabriele Cuomo in congedo dopo 38 anni

Si conclude un capitolo significativo nella storia dell’Arma dei Carabinieri di Cutigliano: il maresciallo ordinario Gabriele Cuomo depone le spalline dopo trentotto anni di onorato servizio. Originario di Napoli, classe 1968, il maresciallo Cuomo ha intrapreso la sua carriera nell’Arma nel 1987, formandosi presso la prestigiosa Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. La sua carriera professionale si è sviluppata principalmente in terra toscana, dove ha dimostrato fin dagli esordi ottime capacità operative e doti umane non comuni.

Il suo percorso lo ha visto perfezionarsi attraverso incarichi di crescente responsabilità: dalle prime esperienze alla Stazione di Castelfranco di Sopra e alla Sezione Radiomobile di Viareggio, fino all’importante ruolo nell’Aliquota Operativa della Compagnia di San Marcello Piteglio. La sua dedizione e professionalità lo hanno portato a conseguire progressivamente i gradi di brigadiere e successivamente di maresciallo, ricoprendo ruoli chiave in diverse sedi operative della provincia pistoiese.

Il coronamento della sua carriera è giunto con la nomina a Comandante della Stazione Carabinieri di Cutigliano nel 2023: "Dove ha lasciato – scrive l’Arma – un’impronta indelebile come punto di riferimento per l’intera comunità. Il maresciallo Cuomo si è distinto per la sua capacità di coniugare fermezza e umanità nell’esercizio delle sue funzioni, guadagnandosi il rispetto non solo dei colleghi e dei superiori del Comando Provinciale Carabinieri, ma anche della cittadinanza che ha servito con dedizione e equilibrio".

Ora si apre per lui un nuovo capitolo dedicato alla famiglia. Tuttavia, come affermano con orgoglio e commozione la moglie Katyuscia e i figli Angela e Raffaele, la vocazione del maresciallo Cuomo resterà sempre indissolubilmente legata all’Arma, fedele al motto che lo ha accompagnato nella sua carriera: Carabiniere si nasce e Carabiniere si muore.