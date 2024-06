Il Gruppo 1921: "Saremo presenti"

C’è invece una parte della tifoseria che ha annunciato il proprio rientro al Melani a partire dalla nuova stagione, confermando in pieno la spaccatura interna alla tifoseria arancione di cui si è tanto parlato nelle ultime settimane. In questo caso specifico, è stato il gruppo organizzato Millenovecentoventuno ad annunciare, attraverso un comunicato diffuso sui social, la volontà di sostenere il nuovo progetto Pistoia Fc targato Sergio Iorio. "A gennaio di quest’anno – si legge nella nota – siamo arrivati alla sofferta decisione di non presenziare più dentro lo stadio abbandonando il nostro posto. Abbiamo sempre coinvolto chiunque, mantenendo un dialogo e un confronto anche quando le scelte non andavano in linea con le nostre decisioni, sempre nel rispetto della nostra storia e del nostro movimento. Adesso continueremo la nostra strada sulla base dei valorí e delle motivazioni per cui è nato il nostro gruppo: avvicinare sempre più ragazzi e ragazze alla passione per i nostri colori e la nostra maglia con l’obiettivo di rifondare un movimento ultras di nuova generazione a tinte arancioni".

"Attendiamo con trepidazione e come primo step da parte della nuova società almeno la riappropriazione del nome Pistoiese – prosegue la nota del gruppo organizzato –. Riteniamo inopportuno ed inappropriato, secondo le leggi non scritte del nostro mondo, l’intervento di destabilizzazione che è stato manipolato da una parte della tifoseria, soprattutto da un gruppo organizzato che non ha mai partecipato alle nostre discussioni recenti, alle nostre proteste e in nessun modo sta rappresentando il movimento pistoiese. Ribadiamo quindi che ci troverete nei nostri posti, come sempre. Nella prossima stagione rientreremo in Curva Nord al sostegno dei nostri colori e andremo in ogni campo dove battaglierà la nostra squadra. Riprenderemo con entusiasmo e passione tutte le attività che sono state interrotte".

Michele Flori