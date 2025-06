Il gran galà delle quinte. L’istituto Pacini in festa

Come ormai da tradizione Villa Rospigliosi di Candeglia ha ospitato la nona edizione del Gran Galà delle classi quinte dell’Istituto Filippo Pacini di Pistoia, curato ed organizzato come ogni anno dall’associazione Noi del Pacini Onlus. Accolti e omaggiati con un gadget ricordo della serata, alla festa di giovedì scorso erano presenti circa 260 ragazzi fra maturandi del Pacini e loro ospiti, oltre a molti insegnanti dell’istituto che non sono voluti mancare per trascorrere con i propri allievi un momento spensierato a chiusura del ciclo di studi. Il buffet, a cura del personale della villa, è stato allestito nel giardino antistante impreziosito da addobbi floreali gentilmente messi a disposizione dal vivaio Innocenti e Mangoni. Ad animare la serata James Hart, che ha trascinato e fatto ballare ragazzi e docenti, mentre Alessandro Filoni si adoperava per regalare a tutti un ricordo indelebile con le sue fotografie. Prima del taglio della torta, il momento della premiazione dei più eleganti della serata, quest’anno con la presenza di Sartoria Ricasoli che ha deciso di premiare con la fascia di mister e miss eleganza, Niccolò Mencarelli della 5ARim e Margherita Bartolini della 5BSA, regalando loro un buono acquisto nella boutique e un cofanetto di prodotti di dermo cosmesi. La Noi del Pacini vuole ringraziare tutti i consiglieri della onlus che con la sezione giovani che si sono impegnati nella realizzazione dell’evento e i volontari di Pistoria Sbc-salvaguardia beni culturali che hanno fornito l’assistenza al parcheggio e la vigilanza, contribuendo alla buona riuscita della serata. L’associazione rivolge un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi.

Gabriele Acerboni