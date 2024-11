Il gemellaggio della solidarietà . Donazioni alle famiglie alluvionate

"Il Comitato gemellaggi del Comune di Serravalle Pistoiese ha distribuito, tramite bonifico bancario, ai residenti che ne avevano fatto richiesta, le donazioni raccolte in seguito all’alluvione. Vogliamo ringraziare di cuore per l’amicizia e la grande generosità i “gemelli“ austriaci di Grafenworth, il circolo Arci di Serravalle, il Comitato del Torneo dei Rioni, l’Asd Spazio Donna di Ponte e tutti i privati che hanno contribuito".

Lo ha detto Marzia Tesi, presidente del Comitato gemellaggi, che tre giorni fa ha chiuso un capitolo di dolore e generosità, che ha unito due comunità. Anche la cittadina austriaca di Grafenworth, gemellata con Serravalle, ha dato il suo contributo per arrivare ai circa 7mila euro complessivamente raccolti che sono stati donati ai sette nuclei familiari che ne avevano fatto richiesta. "In tutta onestà, mi sarei aspettata un’adesione più massiccia da parte dei potenziali beneficiari – ha aggiunto Tesi – niente da dire invece sulla generosità dimostrata: la risposta scalda il cuore. Una delegazione di Grafenworth era in visita qui a Serravalle nell’ottobre del 2023, a pochi giorni dal disastro. Torneranno il prossimo anno e sarà l’occasione per ringraziarli di persona". Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, ogni famiglia ha ricevuto in media circa mille euro. Il Comitato aveva provveduto già sul finire della scorsa primavera a lanciare il "bando" sulla propria pagina Facebook, invitando le famiglie alluvionate a farsi avanti per richiedere il contributo e prorogando anche la scadenza del termine sino a metà dell’estate. Per accedere alla somma, ai beneficiari veniva richiesto, fra le altre cose, di indicare il riferimento della domanda di indennizzo inviata alla Regione Toscana.

"L’obiettivo era mandare un segnale di vicinanza alle fasce della popolazione più colpite, nella massima trasparenza – ha concluso Tesi – ed è stato centrato".

"Come assessore ai Gemellaggi voglio ringraziare tutti coloro che hanno effettuato donazioni per quella parte di cittadinanza più colpita dagli effetti dell’alluvione – ha commentato l’assessore Ilaria Gargini – dico grazie i nostri “gemelli“ austriaci, ai circoli, alle associazioni del territorio e ai privati. Oltre che al Comitato gemellaggi che molto si è dato da fare per portare a termine la raccolta fondi".

Giovanni Fiorentino