Il futuro è adesso. I progetti degli studenti. Mostra e premiazioni con testimonial speciali

Dalla serra domotica all’impastatrice che si controlla da remoto. Il Giardino delle Invenzioni è la grande mostra dei Prodotti d’ingegno realizzati nelle scuole per il concorso Sì... Geniale! di Fondazione Caript. Un "mondo" da vedere nello spazio espositivo della Cattedrale di via Pertini, da domani a domenica. "Partecipazione, protagonismo dei giovani e condivisione – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – per noi sono le parole chiave di Sì... Geniale! Tutte le scuole sono coinvolte, con una straordinaria adesione che è frutto del costante confronto e della stretta collaborazione con il sistema scolastico del territorio. Partecipando a questa iniziativa tanti giovani possono esprimere la propria creatività, sperimentando un percorso incentrato sul lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo comune".

"Voglio ringraziare – aggiunge – le ragazze, i ragazzi, i docenti e i dirigenti scolastici per il loro impegno, oltre che il Comune di Pistoia per l’importante sede espositiva che ci ha concesso".

Il Giardino delle Invenzioni, giunto alla settima edizione, è un progetto che quest’anno ha coinvolto quasi 200 classi di 51 scuole della provincia di Pistoia, dall’infanzia alle superiori. Oltre duemila sono le studentesse e gli studenti che con i loro insegnanti si sono impegnati nell’ideare e realizzare un Prodotto d’ingegno. Sno esposti 105 progetti, tanto da richiedere uno spazio più ampio per l’allestimento della mostra che, dunque, dopo le edizioni tenute nel Convento di San Domenico, quest’anno per la prima volta è aperta nella Cattedrale, messa a disposizione dal Comune. I visitatori vi troveranno decine di stand dedicati alle invenzioni realizzate per le quattro sezioni proposte da Sì... Geniale!: libera fantasia e scienze, arte (in collaborazione con Fondazione Pistoia Musei), natura (in collaborazione con Gea), robotica e intelligenza artificiale. In un allestimento completamente rinnovato, trovano spazio anche la musica, con un corner dedicato alle esibizioni di studentesse e studenti, e l’arte con un progetto a cura di Jonathan Calugi.

Un sistema, senza ausilio di energia esterna, per intercettare ed estrarre da fiumi e torrenti i rifiuti plastici; una serra domotica automatizzata, in grado di monitorare e regolare autonomamente le condizioni ambientali per la crescita ottimale delle piante; un sistema di controllo automatico per gestire, anche da remoto, un’impastatrice industriale, riducendone il consumo energetico; un laboratorio virtuale nel quale osservare, attraverso visori per la realtà aumentata, come sono realizzate le protesi oculari e dentali; calzature per persone non vedenti dotate di un sensore per avvertire chi le indossa di un pericolo imminente: sono alcuni esempi dei Prodotti d’ingegno che potranno essere ammirati nel Giardino delle Invenzioni.

Chi visita la mostra potrà votare per decretare i vincitori del premio "giuria popolare". I riconoscimenti previsti dal concorso, da mila e 5mila euro, sono da destinare a iniziative per arricchire l’offerta didattica delle scuole. A presiedere la giuria di Sì... Geniale! è il testimonial Marco Martinelli, ricercatore in biotecnologie vegetali alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La proclamazione dei vincitori si svolgerà nella Cattedrale sabato alle 10, con un’ospite d’eccezione: Amalia Ercoli Finzi, altra testimonial di questa edizione, tra i maggiori esperti di missioni spaziali a livello nazionale e internazionale, consulente scientifica della Nasa.