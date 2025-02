Il Forum del liceo Salutati. Due giorni di orientamento

Il liceo Salutati di Montecatini Terme, guidato dalla dirigente scolastica Simona Selene Scatizzi, ha ospitato il 13 e 14 febbraio un’assemblea articolata curata dagli studenti, due giorni ricchi di attività di approfondimento, studio, ricerca e orientamento universitario. L’evento ha visto la partecipazione di circa 950 giovani che hanno assunto ruoli diversi, da discenti a esperti, responsabili della security e molto altro. Le due giornate, organizzate dai rappresentanti d’istituto in collaborazione con i docenti e il personale scolastico, hanno aperto gli spazi della scuola (aule, palestra e laboratori) ad esperti provenienti da vari settori tra cui giornalismo, sport, cinema, ballo (salsa e bachata), economia e finanza, educazione alimentare, psicologia, basket, calcio, arti marziali, moda, scacchi e soft skills legate alla comunicazione e alla prossemica. Tra gli esperti che hanno offerto la testimonianza della loro esperienza, anche un’alunna della 5E Les, Chiara Maddanu, campionessa del mondo in Salsa di Coppia e Salsa duo femminile. L’evento si inserisce in una consuetudine storica del Liceo Salutati, che da diversi anni organizza forum studenteschi con l’obiettivo di offrire alle ragazze e ai ragazzi opportunità di crescita e orientamento. Nel corso degli anni, l’organizzazione dei seminari e il ruolo degli esperti si sono adeguati e avvicinati alle esigenze e ai bisogni della comunità studentesca, rendendo l’evento sempre più accattivante e rilevante per il percorso formativo presente e futuro degli studenti. Il forum studentesco del Salutati rappresenta un esempio positivo di come la scuola possa essere un luogo di confronto con lo scopo di offrire ai giovani opportunità di orientamento per le importanti scelte future che li attendono.

Giovanna La Porta