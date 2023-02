"Il finale di ogni storia è sempre a sorpresa" Laura, la signora in Giallo che racconta la vita

di Lucia Agati Il suo regno è a un passo dalla cucina, dove il trono spetta a una vecchia edizione dell’Artusi, aperto ogni giorno su una pagina diversa. Ma lei ci butta giusto un’occhiata perchè anche tra le pentole è una continua invenzione, un inesauribile architettare di varianti. Un passo e c’è uno studio con due scrivanie, una per sè e una per il marito Giuseppe Scalise, storico medico di famiglia di Quarrata. Per lei un computer portatile che custodisce tutto il suo lavoro, per lui una miriade di scatoline. Dentro ci sono treni da collezione. Un paradiso per gli appassionati. Si scendono pochi scalini e nella minuscola cantina a volta c’è un plastico con un trenino che attraversa tutta Pistoia. I fondali li ha dipinti l’artista Andrea Dami, amico di famiglia come tanti altri protagonisti della vita culturale di Pistoia. Eccolo dunque il reame di una giallista, dove le storie e i personaggi prendono forma. Qui Laura Vignali, nata a Pistoia il 24 gennaio del 1957, dà vita ai protagonisti dei suoi libri (sessanta pubblicazioni tra romanzi e racconti "e senza spendere un euro"), ispirandosi ai ricordi, ai luoghi che ha visto, a chi ha attraversato la sua vita anche...