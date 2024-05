Il "Don Cinotti" aspetta poeti e scrittori

Il contatore delle edizioni segna nove, vigilia della doppia cifra per una delle iniziative che più inorgogliscono qua al Santonuovo (e non solo), per via di quel gran moto di entusiasmo che si genera e per la creatività e l’emozione che ogni volta puntuali si presentano all’appuntamento. Torna dunque il Concorso Poesia e Narrativa Don Aldemiro Cinotti, una chiamata rivolta a poeti e narratori perché si possa sì riconoscere la bontà di un lavoro, ma anche per regalare vita a quelle stesse produzioni poetiche e letterarie, condividendole con il pubblico, onorando così il compito che è loro intrinseco, permettere di compiere un viaggio sentimentale allargato. Particolarità che distingue il "Cinotti" e che lo rende raro in questo senso è la gratuità della partecipazione, secondo un principio di equità e non discriminazione, il tutto grazie al sostegno generoso di Mutua Alta Toscana che condivide i principi che hanno ispirato l’evento sin dalla sua genesi. Le organizzatrici storiche Alessia Tasselli, Giovanna Maraviglia, Grazia Gori e Barbara Pratesi sono fermamente convinte che promuovere e sostenere il potenziale artistico di ognuno sia un segno tangibile di condivisione e pace. Tema proposto per questa nona edizione, limitato alla sola sezione narrativa poichè le liriche sono invece a tema libero, è: "Confini, intesi come barriere fisiche, sociali ed emotive". Obiettivo, come sempre, riscoprire l’amore per la scrittura, comunicare attraverso una narrazione che diventa memoria collettiva, ricordi e fantasie. Anche in questa edizione è prevista una sezione Junior aperta ai bambini delle classi quinte della scuola Fabrizio De Andrè di Santonuovo per cementare il legame fra le famiglie che hanno conosciuto Don Aldemiro Cinotti e il suo ricordo, attualizzando la sua eredità spirituale, offrendo spazio all’espressività dei più piccoli tanto amati dallo storico parroco. La giuria che valuterà le poesie delle sezioni adulti e junior è composta da operatori culturali qualificati; i racconti brevi saranno invece valutati da un gruppo di parrocchiani appassionati e qualificati, formato da insegnanti, editor, studenti universitari che con grande impegno metteranno a disposizione del Concorso il proprio tempo.

Poeti e scrittori avranno tempo fino all’8 giugno prossimo per inviare i propri lavori, che fanno vibrare di emozione genuina tutto il paese di Santonuovo. Promotrice del concorso è la parrocchia di San Germano, alla memoria di colui che per 73 anni fu guida spirituale del Santonuovo. Prevista l’assegnazione di premi in denaro ai primi classificati e di menzioni speciali. La cerimonia finale si svolgerà nel pomeriggio del 21 settembre prossimo nei locali parrocchiali di Santonuovo. Il bando nella sua interezza è consultabile alla pagina Facebook "Concorso di poesia Don Aldemiro Cinotti".

linda meoni