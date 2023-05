Il Comune si racconta agli studenti

"Il Comune va a scuola", al di la della facile ironia che il titolo può generare, è una interessante iniziativa che si svolgerà domani, giovedì 11 maggio, alle 9 presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di San Marcello Pistoiese. L’evento, come si legge nel pieghevole di presentazione, piacevolmente illustrato dall’artista locale Renzo Bastianelli, è rivolto ai bambini delle classi 3^,4^ e 5^ della scuola primaria di San Marcello Piteglio, alle loro famiglie, alle insegnanti, al corpo docente e non docente dell’Istituto e alla cittadinanza tutta. Si tratteranno i temi inerenti al funzionamento della macchina amministrativa: cosa sono il Consiglio comunale, la giunta, gli altri organi e come funzionano. Una lezione di educazione civica, raccontata dal dirigente scolastico Carlo Rai, che porterà i saluti, dal sindaco, Luca Marmo e dalla presidente del consiglio comunale Sandra Romagnani. A seguire ci sarà la consegna del testo "Il Comune va a scuola" agli alunni della scuola "Don Milani" di San Marcello Pistoiese. Il 22 maggio le consegne alle scuole "Rodari" di Campo Tizzoro, "Frank" di Maresca e "Terzani" di Piteglio.

Andrea Nannini