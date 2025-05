Il Comune illuminato per la Pace

Il Consiglio Comunale di San Marcello Piteglio ha approvato, con i soli voti delle maggioranza, un ordine del giorno per il riconoscimento dello stato di Palestina. Una mozione che impegna il Governo italiano a riconoscere ufficialmente lo stato di Palestina entro i confini antecedenti il 1967 e l’impegno per la pace in Medio Oriente. La mozione ripercorre i testi e le risoluzioni Onu a favore della soluzione "Due popoli, Due Stati", con Gerusalemme capitale condivisa condannando sia gli atti terroristici di Hamas che la reazione militare di Israele tutt’oggi in atto a Gaza. "Con questa mozione – si legge – il consiglio comunale ha accolto la proposta di diverse associazioni nella convinzione che il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione dei popoli e di pari diritti a tutti coloro che vivono in Palestina e in Israele, possa condurre alla fine della intollerabile spirale di violenza che vediamo ancora oggi in atto nella striscia di Gaza e a un processo di pace credibile e duraturo che garantisca protezione e sicurezza alle popolazioni in primis. Una scelta di giustizia e coerenza che vuole, attraverso questo Ordine del giorno, sottolineare che la solidarietà internazionale non deve rimanere dettato delle carte e dichiarazioni astratte, bensì tradursi in un impegno concreto a partire dalle comunità locali". Sulla scia del messaggio di pace che scaturisce dalla mozione, che vuole idealmente stendersi a tutti i conflitti in atto, il sindaco Luca Marmo ha disposto, da ieri, l’illuminazione del palazzo comunale con i colori della Pace per una settimana. Andrea Nannini