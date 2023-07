Il Capitini premia i suoi "genietti" Nove i diplomati da cento e lode

"Ogni traguardo è un punto di inizio", questa la frase scritta sugli attestati di merito consegnati dal sindaco Luca Benesperi alle eccellenze del Capitini. Sono nove in tutto i premiati: un ragazzo e otto ragazze, tre delle quali hanno superato l’esame di maturità con cento e lode. Ecco i loro nomi e i loro obiettivi per il futuro, che per tutti prevede l’iscrizione all’Università. Si sono diplomate con cento e lode: Martina Nunziati di Agliana (quinta E Turistico), Martina Borrello di Bottegone (quinta F Turistico), Elena Biancalani di Prato (quinta G Turistico). Tra i maturi con votazione cento l’unico ragazzo è Niccolò Marini di Agliana che con Marina Azzurra Pieri, anche lei aglianese, ha frequentato la quinta B Rim, Caterina Raffaele (quinta A Afm), Chiara Bocci e Benedetta Lenzi (quinta C Rim) e Ginevra Gori di Quarrata (quinta E Turistico) che duranto l’anno scolastico è stata anche tra i rappresentanti d’istituto. "Il percorso al Capitini è stato molto soddisfacente, per proseguire gli studi ho scelto scienze politiche", dice Elena Biancalani che l’anno scorso risultò prima classificata al concorso nazionale ‘EconoMia’, organizzato dal Festival internazionale dell’economia di Torino e venne premiata da Michael Spence, Premio Nobel per l’economia e dal responsabile scientifico del Festival Tito Boeri.

"Sono stati cinque anni impegnativi – ammette Martina Nunziati – ma sono contenta perché i professori hanno riconosciuto il mio impegno. All’Università farò economia aziendale". "Sono entusiasta del risultato che raggiunto – esclama Martina Borrello –. Ho sempre cercato di dare il massimo e l’impegno e la passione sono stati riconosciuti. Il merito non è solo mio: sono stati i miei insegnanti ad appassionarmi e motivarmi, permettendomi di compiere al meglio questo percorso. Devo loro molto. Ho intenzione di proseguire l’Università alla facoltà di lingue letterature e studi interculturali (triennale), poi proseguire la magistrale nel campo dell’editoria o del giornalismo". È scienze politiche la scelta di Ginevra Gori che racconta: "Ho unito lo studio ad altre attività artistiche e storiche e all’impegno come rappresentante d’istituto. Il risultato conseguito è una bella soddisfazione". Psicologia è il percorso di studi scelto da Marina Azzurra Pieri di Agliana e Chiara Bocci di Prato, mentre nel futuro di Benedetta Lenzi di Montale c’è biologia. Tutte sono contente del risultato che ripaga i loro sacrifici. "L’esperienza al Capitini – aggiunge Marina Azzurra – mi ha formata anche come cittadina attiva, mi ha fatto maturare individuare la mia strada".

"Una bella esperienza – commenta soddisfatto Niccolò Marini – che mi è servita anche a capire cosa farò in futuro. Per proseguire gli studi ho scelto economia". La premiazione, in presenza del dirigente scolastico Carmine Gallo, è avvenuta al parco di Carabattole, in una specifica serata della programmazione estiva ‘Carabattole love park’ denominata ‘Capitininfesta’. Un evento aperto non solo ai premiati ma ad alunni, ex alunni, docenti, collaboratori e famiglie, per creare un momento di gioia per tutti che si è concluso in musica. Negli interventi del preside e del sindaco è emersa la continua, proficua e reciproca collaborazione tra l’amministrazione comunale e la scuola superiore aglianese. "Il Capitini è una scuola della Provincia – ha detto il professor Carmine Gallo –, ma il Comune è il nostro punto di riferimento". I rappresentanti d’istituto Mattia Cristiano e Andrea Lombardi hanno ringraziato il preside, i docenti, tutto il personale scolastico e il comune di Agliana, auspicando che questa festa diventi, in futuro, una consuetudine.

Piera Salvi