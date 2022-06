Il canone unico della Provincia si paga in tre rate

Il consiglio provinciale nell’ultima seduta di maggio ha approvato una norma transitoria per la riscossione del canone unico per l’anno 2021, una norma che prevede in particolare la possibilità per gli utenti di chiedere la rateizzazione per importi superiori, per ogni singola occupazione, a 250 euro con un massimo di tre rate con le seguenti scadenze: prima

rata 31 luglio, seconda rata 30 settembre,

terza rata 31 ottobre. Le istanze di richiesta dovranno pervenire alla Provincia entro e non oltre il 20 giugno su apposito modulo scaricabile dal sito della Provincia nella sezione:

Canone Unico Patrimoniale modulistica FAC SIMILE richiesta rateo 2021 secondo le modalità che sono indicate.