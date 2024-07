Il campus "Matita". Studenti in montagna a confronto con gli esperti

PISTOIA

Anche la quinta edizione del campus Matita organizzato in montagna dal liceo scientifico Amedeo di Savoia sta riscuotendo un enorme successo. L’iniziativa, che quest’ anno si inserisce a pieno titolo nel progetto voluto dal Ministero "Scuole aperte d’estate", vede susseguirsi una serie di incontri formativi, iniziative ed eventi a Spianessa nel comune di San Marcello. Fino al prossimo sabato 20 luglio gli studenti della scuola, 35 in tutto, incontreranno esperti, docenti universitari e si alleneranno nelle materie curricolari. Le lezioni sono partite lunedì con un approfondimento sulla figura di Don Milani per poi proseguire la sera con una visione del cielo in notturna a cura del docente Luca Lombardi. Martedì 16 luglio il docente universitario Luca Santini ha tenuto un incontro dal titolo "Quattro miliardi di anni e sentirli tutti", si è proseguito mercoledì con una camminata nei boschi e con l’evento tenuto dal professore Luigi Dei dell’Università di Firenze sul moto della natura. Si è proseguito con un dibattito sulla crisi climatica con esperti del Friday for future, il professore Paolo Paoli ha invece guidato i ragazzi sull’uso consapevole dell’alcool fino al dibattito sul grande tema di attualità "Intelligenza artificiale". Per gli studenti della scuola c’era la possibilità di soggiornare per l’intera settimana in quella che è la sede degli scout Agesci o partecipare alle singole giornate. Intanto il preside della scuola Paolo Biagioli si congratula con i sedici studenti delle quinte superiori che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità. Si tratta di: Martina Leone della 5A; Jacopo Diolaiuti, Maria Sole Francaviglia e Lorenzo Pagliarella della 5B; Kevin Bella della 5A indirizzo scienze applicate; Tommaso Chiavacci della 5B scienze applicate. Tutti loro oltre al massimo dei voti hanno ottenuto dalla commissione anche la lode. Si prosegue poi con i cento di Alessandro Bracciali della 5A; Gemma Beragnoli della 5B; Andrea Bagni, Gabriele Iannuzzi, Francesca Niccolai della 5C; Mattia De Pascale e Chiara Wang della 5A scienze applicate; Francesco Cecconi della 5B scienze applicate; Francesco Evangelisti della 5A scienze applicate; Edoardo Basta della 5C scienze applicate.

Michela Monti