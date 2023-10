Ikea, Lidl e Md Discount cercano nuovo personale

Ikea ricerca personale in Toscana. Nei negozi di Pisa e Firenze si assumono a tempo determinato e part time addetti alla vendita con diploma ed esperienza nel settore o in attività a contatto con i clienti. Per il negozio di Firenze si ricercano anche neodiplomati

o neolaureati interessati a svolgere uno stage ed un progetto formativo focalizzato sulle attività di vendita

e pianificazione commerciale. Sono vacanti posti nel ruolo di addetto alla logistica e addetto al servizio clienti "formula weekend", ovvero con part time di 16 ore settimanali concentrate nei fine settimana. Il contratto è a tempo determinato con durata sei mesi. Per informazioni e per candidarsi: job.ikea.comit. Seleziona personale anche Lidl, con 29 offerte pubblicate sul sito lavoro.lidl.it che riguardano la Toscana. L’azienda parteciperà il 12 ottobre al Job Fair della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, mentre il 17 ottobre, organizza un open day a Pontedera. Anche la catena Md Discount ricerca diverse figure per Agliana. Per candidarsi: www.mdspa.itlavora-con-noi.