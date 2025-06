Iacopo, premiato dal principe Alberto

Un giovane e talentuoso fotografo pistoiese alla conquista del Principato. È accaduto nei giorni scorsi quando Iacopo Nerozzi alla corte del principe di Monaco si è aggiudicato il primo premio di categoria nell’ambito del Premio Internazionale di Fotografia Naturalistica 2025 organizzato dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco con la fotografia dal titolo "Clash of kings" per la sezione "Into the forest". Jacopo ha ricevuto anche una menzione d’onore per una seconda fotografia. A guidare la giuria la fotoreporter Ami Vitale, di casa per il prestigioso National Geographic, assieme a molti altri professionisti della fotografia nel mondo oltre che della scienza, come il biologo Audun Rikardsen. La mostra che comprende anche la foto di Iacopo sarà aperta al pubblico fino al 31 luglio prossimo, sulla Passeggiata del Larvotto. Studente di Scienze e Gestione della Natura all’Alma Mater Studiorum di Bologna, Nerozzi è appassionato di "piccoli mondi" e lo raccontano bene le sue foto, così orientate verso il dettaglio – in particolare insetti, rettili e anfibi –, attente a catturare l’affascinante fisionomia di animali che difficilmente ci potremmo permettere di osservare così da vicino. Su Instagram: @unaesthetic_fauna.