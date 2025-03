I volti dei "Pistoiesi" in mostra a Reutlingen

L’amicizia che lega Reutlingen a Pistoia sta continuando a generare iniziative culturali belle e interessanti e la prossima sarà questo venerdì, 28 marzo, quando, a Reutlingen, sarà inaugurata una mostra fotografica che a Pistoia ha già visto la luce sei anni fa dopo un’esperienza di "street" a cui tanti pistoiesi hanno partecipato con entusiasmo. La mostra si intitola "Pistoiesi" ed è stata realizzata dai fotografi che fanno parte del Gruppo Fotoamatori Pistoiesi, che ha la sua residenza artistica nel cinemino del Polo Puccini Gatteschi, in vicolo Malconsiglio, e da dove offre costantemente un ricco calendario di approfondimenti e incontri con alcuni degli autori più interessanti del vasto, e sempre affascinante, mondo della fotografia. E’ di pochi giorni fa la prestigiosa presenza di Emiliano Cribari. Era il dicembre del 2018 quando i Fotoamatori Pistoiesi sostarono per tutti i fine settimana del mese negli angoli del centro storico, accogliendo le persone che passavano. Ne scaturirono ottanta scatti che poco dopo divennero una esposizione allestita nella Saletta Gramsci. Da qualche giorno quelle foto sono già in Germania, dove gli amici di Reutlingen hanno provveduto all’allestimento e venerdì, dalle 18 in poi, ci sarà la cerimonia di inaugurazione a cui prenderà parte anche il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi.

"La mostra che si apre venerdì – scrivono i Fotoamatori Pistoiesi nella presentazione dell’evento – fa parte delle iniziative promosse dall’associazione “Amicizia Pistoia-Reutlingen“, il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi partecipa con la mostra fotografica “Pistoiesi“, un progetto che racconta l’identità della nostra città attraverso i volti e le espressioni spontanee di chi la vive ogni giorno. La mostra è allestita nella Volkshochschule di Reutlingen (Germania). E’ nata con l’intento di offrire una testimonianza visiva della comunità pistoiese, raccogliendo scatti realizzati nel dicembre 2018. Durante i fine settimana del periodo pre-natalizio, nelle piazze principali del centro storico, come Piazza della Sala e Piazza del Duomo, è stato allestito un set fotografico accessibile a tutti. I cittadini, in maniera spontanea, decidevano di fermarsi e mettersi in posa, contribuendo a creare un mosaico autentico e variegato della città. “Pistoiesi“ – sottolineano infine i Fotoamatori – non è soltanto una raccolta di immagini, ma un vero e proprio progetto di documentazione e valorizzazione della cittadinanza, un’occasione per immortalare i volti e i gesti che definiscono l’identità collettiva della città".

lucia agati