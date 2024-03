"I tuoi versi danzano sulle pagine come fiori". La targa del Dopolavoro Ferroviario per Lalla

In occasione della serata dedicata a tutte le donne, l’8 marzo, il Dopolavoro Ferroviario di Pistoia, ha donato alla poetessa pistoiese Eugenia Lalla Calderoni una bellissima targa di riconoscimento per la dedizione con cui, da tanti anni, diffonde il suo grande amore per la poesia, ritagliando, durante gli eventi culturali cittadini, un momento per offrire a tutti la dolcezza dei suoi versi. Sulla targa c’è scritto: "A una donna che incanta con le parole, i cui versi danzano sulle pagine come fiori". La serata ha fatto parte del ciclo di iniziative culturali intraprese da tempo dal Dopolavoro per far conoscere gli artisti pistoiesi con concerti e mostre. Oggi è anche la Festa del Babbo e la nostra Lalla, da sempre grande e affezionata lettrice de La Nazione, coglie l’occasione per fare gli auguri a tutti i babbi con un suo pensiero poetico:. "Oggi il mio abbraccio è ancora più grande. Il tuo è l’abbraccio da cui tornare sempre. E’ la tua giornata ma sai che ti voglio bene ogni giorno. E’ bello sapere che ci sei. Grazie per il tempo che mi regali anche se sei stanco. Grazie del sorriso ai miei errori La tua attenzione e il tuo amore accompagnano i miei passi lungo i sentieri della vita. Non è abbastanza lunga la giornata per dirti quanto ti voglio bene. Auguri papà!"