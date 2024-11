I tagliandi per le gare interne con Trapani e Tortona. Le modalità di acquisto online e al PalaCarrara

L’Estra Pistoia ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti in prevendita per la partita di campionato, valevole come decima giornata del girone di andata, contro Trapani Shark in programma sabato 7 dicembre alle ore 20.45 al PalaCarrara, e per la dodicesima giornata, quando Pistoia ospiterà la Bertram Tortona con palla a due domenica 22 dicembre alle ore 17.30. La biglietteria online su www.etes.it, per entrambe le partite, aprirà da martedì 3 dicembre alle ore 18, mentre il botteghino al palasport, situato all’ingresso della tribuna centrale all’interno dello store ufficiale Pistoia Basket Experience, sarà aperto venerdì 6 dicembre in orario 17.30-19.30 e sabato 7 dicembre dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 18.30 all’inizio della gara. In queste fasce orarie si potranno acquistare i tagliandi per tutti e due i match, mentre l’apertura della biglietteria al palasport per la sola sfida contro Tortona sarà comunicata in seguito.