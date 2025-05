I silenzi del lago raccontati con le fotografie

Una giornata di festa, al lago di Santonuovo domenica 25 maggio, con l’associazione "I colori nel silenzio" che ha curato l’organizzazione del primo concorso fotografico intitolato "Il lago e i suoi silenzi". A vincere il primo premio è stato Giuseppe Zingarelli, con la foto intitolata "Sul far della sera". Al secondo posto si è classificata Paola Michelozzi con "Il coraggio di guardarsi dentro", mentre terzo è arrivato Filippo Nardiello, con la foto "La memoria dell’acqua". Ai tre primi vincitori assoluti è stata consegnata una targa e una bottiglia di champagne. I partecipanti classificati dal quarto al decimo posto hanno ricevuto un attestato d’onore, attestati d’eccellenza e segnalazioni di merito sono stati conferiti fino al 26° arrivato. Questi i nomi: Federica Giovannelli, Sandro Nerucci, Irene Gori, Maurizio Branchetti, Roberto Reali, Luca Branchetti, Renata Cangioli, Elena Banchieri, Federico Giovannetti, Ardjana Dajti, Irene Michelin, Claudia Crescioli, Martina Colligiani, Lino Davieri, Alessio Collaro, Andrea Giovannetti, Silvia Magazzini, Greta Giovannetti, Daniele Delfine, Daniela Stella, Giada Innocenti, Simona Freschini, Ginevra Giovannetti.

Il concorso, novità di quest’anno tra le iniziative promosse dall’associazione, era rivolto a professionisti e amatori, appassionati di fotografia, che dovevano raccontare attraverso le immagini le sensazioni provate nell’atmosfera serena dell’ambiente naturale del lago di Santonuovo. I partecipanti potevano inviare fino a un massimo di tre foto, inedite e ciascuna con un titolo. A valutare le foto in forma anonima per garantire l’imparzialità è stata una giuria composta da esperti in materia: Mario Carnicelli, Andrea Pecchioli, Fabrizio Antonelli, Luca Castellani (fotografi), Lino Tancredi (fotografo e musicista), Angelo Fragliasso (curatore di Aci Pistoia Photo Contest), Lucia Agati (giornalista de La Nazione), Daniela Gori (storica della critica). Alla premiazione sono intervenuti anche il sindaco del Comune di Quarrata Gabriele Romiti, l’assessore Mariavittoria Michelacci e Carlo Spini, presidente di Mutua Alta Toscana che ha contribuito a sostenere l’evento. "Ringraziamo Barbara Pratesi perché è riuscita a rendere questo luogo già bello di per sé ancora più pulsante di vitalità, incontri e condivisione", hanno detto Romiti e Michelacci.

A contribuire al clima di festa primaverile è stato il mercatino con prodotti artigianali e vintage, che già dalle prime ore della mattina era collocato lungo la sponda del lago. Presente inoltre il banco di beneficenza, il cui ricavato è stato devoluto all’associazione "Matilde Capecchi Margherita silenziosa" e per il restauro della compagnia della chiesa di San Germano in Santonuovo. Tante le espressioni di riconoscimento dei presenti per la scelta di dedicare un concorso fotografico al lago, creando con l’occasione un momento di aggregazione e di comunità. "Un successo inatteso, superando ogni aspettativa – ha detto la presidente di “I colori nel silenzio“, l’artista Barbara Pratesi –. Sono arrivate ben 145 fotografie, considerando anche che il tema non era libero, ma aveva come soggetto il lago di Santonuovo. Ciò testimonia la bellezza e il fascino di questo luogo, capace di ispirare artisti anche da fuori provincia e da diverse parti della Toscana".

Parole di apprezzamento anche da parte dei componenti della giuria, che hanno confermato il valore di molte delle opere arrivate da professionisti, ma anche amatori, sia dal punto di vista della creatività e originalità che per la padronanza della tecnica. "Credo che eventi come questo possano avvicinare le persone a esprimere le emozioni attraverso il linguaggio artistico – ha concluso Barbara Pratesi – questo è l’intento dell’associazione “I colori nel silenzio“, nata proprio per permettere di comunicare a chi non è più in grado di farlo a parole. L’appuntamento in questo bellissimo ambiente naturale è al 7 Settembre, quando torneremo con l’estemporanea di pittura: vi aspettiamo numerosi".

D.G.