I signori dell’heavy metal al Santomato

Settimana al giro di boa ed ecco che lo sguardo punta dritto al palco del Santomato Live, dove l’atmosfera comincia a scaldarsi già da stasera. Si parte con un nuovo step, il decimo, del Cbe, il Campionato band emergenti, alla sua undicesima edizione, che vedrà la sfida allargarsi tra i gruppi Ghost Notes, Dendroica, Firsthairs, Temple Cast e Kontrada Kyoto. L’agenda scorre poi a domani, venerdì 29 marzo. Tra Roma e Milano, ecco anche Pistoia e in particolare il Santomato Live Club che si è aggiudicato l’esclusiva per il centro Italia nel mini tour in tre date dei signori del new wave of british heavy metal, i Tygers of Pan Tang. Tra i protagonisti della scena metal britannica degli anni Ottanta, autori di capolavori come "Wild Cat", "Spellbound" e "Crazy Nights", la band di Robb Weir e Jack Meille ripercorrerà tutta la propria carriera, dai classici del passato ai brani dell’ultimo "Bloodlines", edito da Mighty Music nel 2023. A completare il cartellone della data di Pistoia ci saranno i Sons Of Thunder, heavy/rock band romana, attualmente alle prese con le sessioni di registrazione per il nuovo album presso i Kick Recording Studio, sotto la sapiente guida di Marco ‘Cinghio’ Mastrobuono.

Marzo si chiude con la serata di sabato 30 marzo, Disco Mitology con tutta la disco anni ’70 e ‘80 con Radio Mitology, alla consolle lo storico dj Enrico Tagliaferri e il vocalist Barsa Mc. Come sempre la serata inizia alle 20 con cena a buffet e dalle 22 via con la musica. E’ possibile prenotare allo 0573.760747 o 333.4657051. Il Santomato Live si svolge negli spazi del circolo Arci di via Montalese 25.

Cinema al Cral Hitachi. Stasera all’auditorium di via Ciliegiole 77 si proietta "La Steppa" di Alberto Lattuada, a inaugurare il nuovo ciclo dedicato al rapporto tra cinema e letteratura. Il film narra la storia del viaggio attraverso la steppa ucraina del piccolo Jegoruska, che lascia la famiglia per raggiungere la lontana città in compagnia di uno zio, commerciante di lana, e del vecchio sacerdote Christofor (inizio ore 21.30, proiezione in pellicola; cena o apericena al bar pizzeria del Circolo, 0573.32626).

Appuntamento che guarda alla settimana successiva ma che vale la pena già annunciare è quello del prossimo 4 aprile (ore 21) al Teatro Manzoni, con l’attesissima data dei Big One in tour in Italia con "50 Years Of the Dark Side 2024". Gli appassionati avranno forse già capito: si tratta dell’omaggio a uno dei dischi più apprezzati della storia della musica mondiale a cura della tribute band dei Pink Floyd, tra le formazioni cover più apprezzate d’Europa. Il Dark Side Tour si avvarrà di audio, luci e video di altissimo livello, perfettamente in armonia con l’immaginario dei Pink Floyd. La formazione dei Big One è nata nel 2005. Durante quasi vent’anni di attività hanno attinto a piene mani dai classici di tutta la produzione dei Pink Floyd. Biglietti sul circuito TicketOne.

