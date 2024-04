I servizi sociali della Misericordia hanno tre automezzi in più

Tre nuovi automezzi per i servizi sociali sono stati donati alla Misericordia di Agliana dalla Nuova Comauto. L’inaugurazione ci sarà domenica 7 aprile, in piazza Gramsci, al termine della messa delle 11.30 nella chiesa di San Piero, che sarà celebrata dal parroco, don Paolo Tofani. Per la confraternita della Misericordia di Agliana e per la comunità si tratta di un evento molto importante, al quale parteciperanno autorità civili e militari.

I tre nuovi automezzi che saranno inaugurati domenica mattina saranno destinati dalla Confraternita ai servizi sociali, contribuendo così a dare maggiori risposte ai bisogni della comunità. La donazione alla Misericordia è stata fatta dalla Concessionaria Nuova Comauto Renault, della famiglia Giusti.

"Sarà una giornata particolarmente intensa e carica di significati – spiega il governatore della Misericordia, Franco Benesperi –, per dire il nostro grazie a Gabriele e Fabrizio Giusti, della Concessionaria Renault Nuova Comauto che, donandoci questi automezzi, hanno dimostrato grande sensibilità verso la nostra associazione e gli innumerevoli bisogni del territorio. La famiglia Giusti – sottolinea Benesperi –, non è nuova nel compiere tali gesti di generosità e, per questo, va a loro il sincero ringraziamento del magistrato e di tutti i volontari della Misericordia.

"L’inaugurazione dei nuovi automezzi – prosegue il governatore – sarà anche l’occasione per trascorrere un momento di socializzazione, per ringraziare i confratelli e le consorelle, per l’infaticabile attività e la molteplicità dei servizi che giorno e notte svolgono a favore della comunità aglianese e delle zone vicine. I nostri volontari, opportunamente formati, garantiscono la copertura delle emergenze sanitarie, in convenzione con la centrale unica del 118, ogni giorno dell’anno, durante le 24 ore. Garantiscono, inoltre, il trasporto ordinario degli infermi, sia con mezzi ordinari, sia con mezzi attrezzati, si occupano della consegna dei farmaci e della spesa a domicilio e dell’assistenza prestata in occasione delle manifestazioni sportive ed eventi di vario genere, quando è richiesta la presenza di un’autoambulanza".

Piera Salvi