I principi etici del fisco. La lezione per i giovani

Troppo spesso oggi si percepisce il sistema fiscale come male in sé, mentre si ritiene un diritto l’accesso a beni e servizi pubblici. Ecco perché è importante riflettere sui principi etici che ispirano il nostro ordinamento giuridico e il nostro sistema fiscale, in particolare. Questo l’obiettivo delle due giornate di formazione, una rivolta ai giovanissimi, oltre cento gli studenti delle scuole primarie coinvolti, e un’altra dedicata al dibattito aperto ai cittadini, in cui saranno relatori esperti della materia fiscale. Le giornate, organizzate dall’associazione Lafis, Laboratorio Fiscale, sono patrocinate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e dalla Fondazione Turati. L’appuntamento è per venerdì 15 e sabato 16 novembre nel Palazzo del Comune. Si tratta del primo evento ospitato a Pistoia dal Laboratorio Fiscale, come ci spiega il presidente, Vieri Ceriani, economista e già sottosegretario di Stato nel governo Monti, in cui interverranno personalità di spicco nel panorama giuridico italiano, come Franco Gallo, presidente emerito della Corte Costituzionale, Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Fichera, professore emerito di Diritto tributario e Giovanni Calì, presidente dell’Odcec di Roma e socio Lafis.

"Il nostro obiettivo – spiega il presidente di Lafis, Ceriani – è quello di riflettere sulle questioni di fondo, sui principi su cui dovrebbe fondarsi il sistema fiscale, a prescindere dalle specifiche fattispecie. E di coinvolgere anche i giovanissimi, per allenarli a considerare il fisco non come qualcosa di oppressivo, ma come il sistema che permette di distribuire beni e servizi, ciò su cui si fonda la stessa organizzazione statuale e la società civile". Il primo giorno (venerdì 15 novembre) verranno coinvolti oltre cento studenti delle classi quinte delle scuole primarie, grazie all’iniziativa promossa dal professor Franco Fichera, ordinario di diritto tributario e socio Lafis: l’iniziativa si terrà dalle 9 alle 12, nella sala del Consiglio comunale e nella Sala Maggiore. Nel pomeriggio ( dalle 16 alle 18) seguirà un incontro tra studenti, insegnanti e genitori per scambiare impressioni e commenti. La seconda giornata (la mattina di sabato 16 novembre) l’iniziativa sarà rivolta agli adulti e aperta al pubblico. Si svolgerà in Sala Maggiore dalle 9, e sarà presieduta dal presidente di Lafis-Laboratorio Fiscale, Vieri Ceriani. Interverranno il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, il presidente della Fondazione Caript, Luca Gori, il presidente della Fondazione Filippo Turati, Giancarlo Magni e, a seguire tutti i relatori, esperti di diritto tributario. Il programma completo sul sito di Lafis Laboratorio Fiscale.

M.V.