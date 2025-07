I nodi del territorio, via ai dibattiti. I sindaci si mettono a confronto. Atteso anche il governatore Giani

Riportare il confronto e il dibattito politico all’interno delle Feste dell’Unità, com’era nella tradizione dell’altro secolo. E’ questo il tentativo del Pd di Ponte Buggianese con una serie di iniziative che si terranno all’interno della locale Feste dell’Unità che si è aperta ieri per andare avanti fino al 28. "Il dialogo come strumento per sviluppare lo spirito critico e le competenze", sintetizza l’ex sindaco e curatore della rassegna Pietro Neri. L’appuntamento clou è per venerdì 11 luglio quando come ospiti troviamo il presidente della Regione Eugenio Giani e i sindaci della Valdinievole, intervistati dal giornalista Gabriele Galligani. Si parlerà infatti del nostro territorio nel dibattito dal titolo: "La Valdinievole nel sistema Toscana: potenzialità, criticità e prospettive". Tema quantomai attuale. Basta pensare agli argomenti che hanno monopolizzato le cronache degli ultimi tempi, il futuro delle Terme, il parco di Pinocchio, la chiusura del punto nascita dell’ospedale di Pescia ed altro ancora.

Il primo incontro sarà invece martedì 8: Andrea Pertici, ordinario di diritto costituzionale all’università di Pisa, il consigliere regionale Marco Niccolai, l’assessore al comune di Uzzano Silvia Franchi e Riccardo Trallori, membro della direzione regionale del Pd saranno chiamati a parlare del tema "La Regione Toscana nel confronto con il governo Meloni in difesa dei diritti e della propria autonomia nel contesto Costituzionale. Il dibattito sarà moderato da Simone Santo. Venerdì 18 si discuterà delle sfide di oggi alla democrazia e alla libertà e del ruolo delle forze progressiste, con l’ex senatore Vannino Chiti, attualmente presidente dell’Istituto Storico della Resistenza, con l’ex sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli e la consigliere regionale Federica Fratoni. A moderare il dibattito sarà Chiara Innocenti. Il 21 incontro con il sindaco Nicola Tesi e i componenti della giunta di Ponte Buggianese. Il 23 si parlerà di lavoro, sanità e welfare col segretario della Cgil Prato-Pistoia, Daniele Gioffredi e con Brenda Barnini , ex sindaca di Empoli e attualmente responsabile welfare del Pd regionale. Dibattito moderato da Ilaria Di Maina. Il 24 si parlerà della condizione femminile prendendo a prestito una frase cult del nostro cinema "Pole la donna permettisi di pareggiare coll’omo? S’apre il dibattito. Ne discuteranno Roberta Mori, portavoce nazionale delle donne democratiche, Massimo Vannuccini, segretario del Pd di Pistoia, e Valentina Marini, consigliera comunale a Quarrta. Infine il 25 si parlerà di Europa con il parlamentare europeo ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella, la consigliera regionale Federica Fratonie Bernard Dika. Tutti gli incontri inizieranno alle 21.