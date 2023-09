I Lions Club in campo. I corsi sull’Alzheimer

Inizierà lunedì 2 ottobre, dalle 20.45, il corso di formazione gratuito per familiari di malati di Alzheimer e per assistenti domiciliari offerto da una decina di Lions Club, tra i quali il Lions Club Pistoia Fuorcivitas e il Lions Club Quarrata-Agliana-Pianura. Il corso si articola in cinque incontri in videoconferenza, nelle serate di lunedì e giovedì (2, 5, 9, 12 e 16 ottobre), con accesso gratuito per tutte le persone interessate. In ogni serata sarà presente uno specialista che illustrerà uno dei temi in programma e risponderà alle domande dei partecipanti. Per partecipare agli incontri, basta collegarsi alla piattaforma Zoom (per link e informazioni, [email protected] o visitare le pagine fb dei Lions Club o chiamare il numero 3408532210).

Ecco il programma dei cinque incontri, che si terranno tutti alle ore 20.45: lunedì 2 ottobre il neurologo Giuseppe Gambina tratterà della malattia di Alzheimer; giovedì 5 ottobre si parlerà dei "dodici passi per un approccio corretto alla persona affetta da demenza" con dottoressa Paola Benetti, educatrice formatrice di "Approccio capacitante"; lunedì 9 ottobre il tema sarà "Avere cura di chi si prende cura: psicoeducazione ed incontri di sostegno psicologico rivolti a caregiver di persone con demenza" con la dottoressa Stefania Amato, psicologa, psicoterapeuta e consulente Afma (Associazione dei familiari malati di Alzheimer); giovedì 12 ottobre l’incontro verterà su "La stimolazione cognitiva e psicomotoria nei diversi stadi di gravità della demenza" e sarà relatrice la dottoressa Georgeta Stefanescu, educatrice; nell’ultimo incontro, del 16 ottobre, i dottori Giuseppe Gambina e Giorgio Soffiantini parleranno del manuale "È ancora lui! È ancora lei!", una guida per un approccio positivo alla malattia di Alzheimer e alle altre demenze. Già nei mesi scorsi i due Club Lions della piana pistoiese, in questa annata presieduti da Marco Tempestini (Pistoia Fuorcivitas) e da Umberto Mannelli (Quarrata Agliana Pianura Pistoiese), si sono occupati dei temi della disabilità, dell’Alzheimer e del Dopo di noi, organizzando un incontro di formazione sulla amministrazione di sostegno.

Giacomo Bini