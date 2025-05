I giovani e l’educazione affettiva. Incontro con il procuratore Pieri

Gli incontri sui temi dell’educazione promossi dalla Propositura di Montale proseguono domani sera, giovedì 8 maggio, alle ore 21, nel salone parrocchiale, con l’intervento della dottoressa Roberta Pieri, Procuratore della Repubblica presso la Procura dei Minori di Firenze. Il titolo dell’incontro è "L’educazione affettiva, per prevenire disagi e reati". Educazione e prevenzione saranno i temi centrali dell’intervento della dottoressa Roberta Pieri che si trova a svolgere il suo importantissimo ruolo in un periodo in cui il numero di fascicoli aperti alla procura dei minori di Firenze è in crescita di oltre l’8,59%: 2061 il numero di quest’anno contro i 1.898 dell’anno precedente. I problemi relativi ai reati commessi dai minori è stato già al centro di un altro incontro del ciclo promosso dalla prepositura quando a dialogare col pubblico fu il comandante della stazione dei carabinieri di Montale luogotenente Massimiliano Moncini. Gli incontri proseguiranno nel mese di maggio con l’intervento, il prossimo lunedì 12 maggio, alle ore 21,15, di un’altra personalità di grande prestigio, l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, che parlerà della vita nel carcere di Sollicciano dove ha svolto il servizio di cappellano. Nella settimana successiva, mercoledì 21 maggio interverrà nel salone parrocchiale il rabbino capo della comunità ebraica di Firenze Gad Fernando Piperno con una serata dal titolo "Saper dialogare". Il ciclo di incontri, intitolato "EduCare" con un’allusione esplicita all’ I care della scuola di Barbiana, è organizzato dal parroco di Montale Don Paolo Firindelli con la collaborazione di una serie di associazioni come il circolo Arci di Montale, le società sportive Virtus Montale e Gruppo Sportivo Aurora, il Gruppo Alpini e la Misericordia di Montale, il Comitato Festeggiamenti e la Cooperativa Educere. L’incontro precedente, il 15 aprile scorso, aveva avuto come protagonista il presidente della confederazione nazionale delle Misericordie Domenico Giani che è stato anche a lungo comandante della gendarmeria vaticana. Quello di domani sera con la dottoressa Pieri è il nono incontro di un ciclo di serate iniziato alla metà di gennaio di quest’anno e che ha visto finora una notevole partecipazione di pubblico.

Giacomo Bini