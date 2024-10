I giorni di Ognissanti e defunti. Orari di apertura dei cimiteri. Tutte le modifiche del traffico

Anche se manca ancora qualche giorno alle solennità di Ognissanti e dei defunti, il Comune si è già messo in moto per far sì che le strutture pubbliche – in particolar modo i due cimiteri comunali al di sotto di viale Arcadia e de La Vergine – siano maggiormente accoglienti e andando a limitare quanto più possibile disagi o inutili attese. Da oggi, domenica 27 ottobre, e fino a martedì 5 novembre, i due campisanti resteranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 17 e, soltanto il primo novembre, i cancelli chiuderanno alle 17.30. Inoltre, sempre nella giornata di venerdì, sarà presente personale della cooperativa "Barbara B" che gestisce i servizi cimiteriali e di cremazione, per assistere i cittadini per eventuali richieste e fornire un servizio più puntuale. Per le emergenze, lo sportello cimiteri, venerdì primo novembre sarà aperto in orario 9-12 e 14-17 (sede via dei Macelli 9/A, telefono 0573-371597; 371598; 371599 e cellulare 342-8683676). Per assicurare un maggior decoro, nelle giornate comprese tra lunedì 28 ottobre e domenica 10 novembre, all’interno dei cimiteri non sarà possibile eseguire alcun tipo di intervento di manutenzione o introdurre materiale a tale scopo. "Si ricorda ai parenti dei defunti di contattare lo Sportello cimiteri – fanno sapere dal palazzo comunale – per espletare le pratiche di esumazione e conseguente collocazione dei resti nel caso in cui sia prevista l’esumazione dei loro congiunti, così come affisso nella bacheca dei singoli cimiteri comunali e all’albo pretorio. In caso di mancato contatto, l’amministrazione comunale procederà collocando i resti in custodia per un periodo di dodici mesi". Altro capitolo particolarmente spinoso è quello dedicato alla viabilità con i provvedimenti che saranno validi dalle 8 di martedì 31 ottobre alle 19 di sabato 2 novembre. In via dei Campisanti, è previsto il senso unico di circolazione nella sola direzione sud-nord, da via Sant’Agostino a via Nerucci, con istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. In via Landucci, all’incrocio, sarà in vigore il divieto di transito in entrata per i veicoli provenienti da via Sant’Agostino. In via Volta (intersezione con via Fermi) sarà istituito il divieto di transito in entrata per i veicoli provenienti da via Fermi.

In via Sant’Agostino (intersezione con via Volta) è previsto il divieto di transito in entrata per i veicoli provenienti da via Bastione Mediceo con conseguente direzione obbligatoria a destra su via Volta stessa. Nel tratto tra via Bastione Mediceo e via Landucci sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. In via Bastione Mediceo (tratto via Fermi- via Sant’Agostino) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata esclusivamente nei tratti indicati da apposita segnaletica.

S.M.