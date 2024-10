I divani di Giovannetti Collezioni hanno conquistato l’Egitto

Giovannetti Collezioni alla conquista dell’Egitto. L’azienda di Casalguidi ha iniziato a spedire le sue creazioni anche al Cairo. Alcuni fornitori del posto hanno infatti contattato l’impresa pistoiese qualche settimana fa per iniziare una collaborazione. In particolare, sono piaciute le forme rotonde e giocose del divano “Le Nuvole”, ispirate al design degli anni ‘50, pensate per arredare gli spazi di relazione. "Comprendere e coinvolgere una clientela che vive in contesti così diversi dai nostri richiede una profonda conoscenza sia della cultura del design che delle richieste del mercato. Un sapere che noi abbiamo, si acquisisce nel tempo e con l’esperienza – afferma Benito Giovannetti, titolare e fondatore della Giovannetti Collezioni –. Ci è sembrato particolare ricevere la richiesta da uno studio importante de Il Cairo perché fino a oggi il nostro design è stato inusuale per il loro territorio. Posso dire che sono entusiasta di contribuire a questa missione". Prosegue così la lunga storia di un’azienda che ha segnato lo sviluppo del design e dell’arredamento negli ultimi decenni. Giovannetti nasce a metà anni ‘60 con la volontà di innovare attraverso collaborazioni e prodotti geniali l’universo dell’arredamento, nel segno del design Made in Italy. Lo spirito innovativo e la voglia di stupire sono evidenti sin dalle prime produzioni, che includono “Anfibio”, prodotto a partire dal 1972, vincitore del Compasso d’oro proprio in quell’anno, venduto in decine di migliaia di esemplari ed esposto in 13 musei nel mondo. Le creazioni di Giovannetti sono esposte in vari musei del mondo: Museum of Modern Art (New York); Victoria and Albert Museum (Londra); Vitra Design Museum (Well am Rhein); Triennale Design Museum (Milano).