I danni dell’alluvione. Duecentomila euro da Confcommercio alle imprese colpite

Ammonta a 200mila euro il contributo deliberato da Confcommercio Pistoia e Prato per le imprese associate che hanno subito danni comprovati a causa dell’alluvione del 2 novembre. Un contributo a fondo perduto, grazie alla Fondazione Giuseppe Orlando, che già aveva sostenuto gli imprenditori dell’Emilia Romagna in difficoltà per l’alluvione del maggio 2023. Ieri pomeriggio a Vignole nel Forum di Banca Alta Toscana sono stati invitati i titolari d’impresa e presentate le modalità per accedere al contributo. Avranno tempo fino al prossimo 3 maggio per confermare la loro richiesta di adesione. Sono ad oggi 67 per la provincia di Pistoia e 37 per la provincia di Prato le aziende associate aventi diritto che hanno già formalmente comunicato il danno subito.

"Di fronte a tante dichiarazioni d’intenti, noi di Confcommercio preferiamo con concretezza e determinazione essere accanto ai titolari e di conseguenza ai dipendenti – ha spiegato il Presidente di Confcommercio Toscana, Aldo Cursano – con questa iniziativa intendiamo dare il nostro supporto a coloro che stanno attraversando nel lavoro uno dei momenti più tragici". La misura va ad aggiungersi agli aiuti già promossi in favore delle imprese colpite dall’alluvione, tra cui il contributo messo a disposizione da Camera di Commercio Pistoia – Prato, ed il contributo promosso dall’Ente Bilaterale del Turismo Toscano ed Ente Bilaterale del Terziario Toscano. "Confcommercio non dimentica e rimane vicina alle imprese: sebbene tutti si siano arricciati le maniche fin dal primo momento, ancora non hanno ritrovato una condizione di normalità, a cinque mesi di distanza dagli eventi calamitosi – ha sottolineato il Direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini - Oggi siamo qua per portare vicinanza, risorse e supporto attivo alle imprese, che hanno avuto un danno economico e hanno perso merci, arredi, attrezzature". A fare gli onori di casa il presidente di banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci: "Abbiamo messo volentieri a disposizione il nostro forum per la comunità – ha detto Banci – proprio Quarrata è stata colpita pesantemente dal disastro del 2 novembre. Anche la nostra banca, quest’anno che ricorre il 120esimo dalla sua nascita, ha stabilito un plafond di 30 milioni con agevolazioni per le famiglie e le imprese che hanno subito danni. Di questi 100mila euro sono per le imprese e 25mila per chi ha dovuto ricomprare la macchina". Anche il Presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani ha commentato la scelta di svolgere a Quarrata l’evento di ieri: "Qui le imprese hanno subito maggiormente danni e da qui si vuol dare un segno tangibile per la ripartenza – sono le parole di Spampani –. Stare materialmente al fianco delle aziende in questo momento è cruciale per l’economia di tutto il territorio". Un messaggio da remoto ai titolari d’impresa presenti ieri nel forum è arrivato inoltre dal Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli e dalla Presidente della Fondazione Giuseppe Orlando, Marisa Tiberio.

Daniela Gori