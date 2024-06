I concerti alla villa Rospigliosi. Sere d’estate e talenti dal mondo

Serate di musica nella splenida cornice della villa Rospigliosi a Lamporecchio. Il prossimo evento è in programma domani sera lunedì 1 luglio, con inizio alle ore 21.30, con il Festival musicale "E Lucevan le stelle..." organizzato dall’Associazione cultura e musica Giulio Rospigliosi, con il patrocinio del Comune di Lamporecchio. Protagonista della serata sarà Stipe Prskalo, vincitore del Premio Pianistico Schumann 2024 al Concorso Rospigliosi di Lamporecchio.

Stipe Prskalo, nato in Croazia nel 2003, ha iniziato le sue prime lezioni di pianoforte all’età di otto anni con la professoressa Tajana Philips. Ha proseguito gli studi con la professoressa Srebrenka Crnkovic Završki e ha frequentato i corsi superiori a Brescia con il professor Ruben Dalibaltayan, con il quale studia attualmente presso l’Accademia di musica di Zagabria. Il giovane pianista ha partecipato a numerose masterclass con artisti di fama internazionale come Natalia Trull, Pavel Gililov, Grigory Gruzman, Milana Chernyavska, Julia Gubaidulina, Andrey Pisarev, Irina Osipova, Karina Ohanyan e Dalibor Cikojevic.

Inoltre, Stipe è borsista dell’Accademia Internazionale di Musica del Liechtenstein e frequenta regolarmente le settimane e le attività intensive dell’Accademia. Studia anche all’Accademia del Ridotto a Stradell. Il talentuoso pianista è il vincitore del 29° Concorso Pianistico Internazionale "Giulio Rospigliosi" – Premio Robert Schumann, dove ha ricevuto anche il Premio del pubblico. Ha ottenuto primi premi in numerosi altri concorsi pianistici nazionali e internazionali e si è esibito in prestigiosi festival come il 15° Festival Internazionale "Musica Maxima", "Piano Loop Festival", "Virtuoso" e "Beethoven International Piano Marathon 2020". Stipe ha inoltre una ricca esperienza come musicista da camera e ha collaborato come solista con il direttore Dariusz Mikulski e l’Orchestra Città di Grosseto nell’esecuzione del Concerto per pianoforte n. 1 di Liszt, nonché con l’Orchestra da Camera dei Solisti di Zagabria. Titolare di una borsa di studio per l’eccellenza dell’Università di Zagabria, nel 2015 e nel 2023 Stipe è stato premiato per i suoi meriti artistici dal Ministero croato della Scienza e dell’Istruzione. Il tema della serata sarà "Magici preludi del periodo romantico" con opere di Chopin e Scriabin

