I circoli Arci parlano Lis. Da domani il via al corso

Fornire gli strumenti di base per essere in grado di comunicare al meglio con tutti, compresa la popolazione sorda, investendo così il più possibile nell’inclusione perché i circoli possano ancor di più essere la casa di tutti. Si ripete da domani, per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa "I circoli Arci parlano Lis" organizzata dal Comitato Arci Pistoia con il contributo di Far.Com, in collaborazione con Arci Madiba Onlus e con il Circolo Arci Capostrada. Il progetto si propone di dare ai soci e alle socie Arci una preparazione di base per saper accogliere e comunicare con le persone sorde sia fuori che dentro i circoli, grazie ad alcuni incontri di sensibilizzazione sulla lingua dei segni italiana (Lis) e sul corretto approccio comunicativo con le persone sorde. Il corso è strutturato in sei incontri (14, 21, 28 ottobre e 4, 11 e 18 novembre) tenuti da una docente qualificata Lis e si svolgeranno al circolo Puccini di Capostrada di via Bolognese 2 dalle 18.30 alle 20.30. "Visto il successo dell’anno scorso, abbiamo deciso di ripresentare il progetto che ci permette di rendere i nostri spazi sociali ancora più aperti a tutte e tutti", dice Silvia Bini, presidente del Comitato Provinciale Arci Pistoia. Il corso è rivolto ai soci Arci ed ha un corso di 30 euro, i posti sono limitati; per informazioni e iscrizioni, chiamare o scrivere al 338.1784363.