I Bimbi di Quarrata e Vignole nella "Marcia Virtuale" per la Pace

Anche le scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo Mario Nannini di Vignole hanno aderito alla 11° Marcia "Armonia for peace" nell’ambito della 18° edizione del Festival Internazionale Armonia fra i popoli. L’evento, per i piccoli frequentatori dei tre plessi, dislocati a Catena, Barba e alla Margherita Hack di Casini, non si svolgerà in presenza, ma i bambini e le bambine parteciperanno in modo "virtuale"’ a questo progetto, svolgendo domani 6 ottobre attività che sensibilizzino sui temi della pace e dell’armonia tra i popoli. Secondo le richieste e le modalità stabilite dall’organizzazione le maestre delle tre scuole dell’infanzia hanno anche preparato un elaborato multimediale in formato Mp4 con foto e video, corredato da poesie, canzoni, disegni, esperienze creative dei piccoli allievi incentrate sulla tematica della pace. L’elaborato sarà inviato all’Associazione Culturale Dancelab Armonia, che è il soggetto proponente, per essere poi condiviso con gli altri istituti che hanno aderito all’iniziativa. L’Associazione, nata nel 2006 come espressione del Laboratorio Accademico Danza, si propone di sviluppare e diffondere l’idea della ricerca e dell’armonia possibile. Per partecipare quindi all’evento, l’associazione ha stipulato un protocollo d’intesa con le Istituzioni (Regione Toscana, Province, Comuni) ed alcune Associazioni Nazionali. A coordinare l’attività, con l’aiuto di tutte le maestre, è stata Chiara Melani docente di religione delle tre scuole dell’infanzia. Tra gli obiettivi della marcia – che fisicamente si è svolta ieri da Massa e Cozzile a Montecatini Terme, con l’adesione di numerose scuole di ogni ordine e grado e dei Comuni della Provincia di Pistoia e della Valdinievole – quello di sviluppare e diffondere l’armonia , creando in coerenza con i principi costituzionali, una nuova sensibilità sui temi della pace, e il ripudio della guerra.

Daniela Gori