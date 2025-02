Hotel luxury: Fh55 assume personale

Il gruppo alberghiero Fh55 Hotels organizza a Firenze un recruiting day, rivolto a chi sogna una carriera nel settore dell’hôtellerie di lusso. L’evento si terrà giovedì 20 febbraio 2025 al Grand Hotel Mediterraneo, sul Lungarno del Tempio. La selezione è aperta a diverse figure professionali. Si cercano personale di cucina, personale per sala ristorante e bar, housekeeping, personale per front office, facchini, manutentori e cameriere ai piani. I candidati interessati potranno presentarsi direttamente in hotel giovedì 20 febbraio, nelle fasce orarie 9-13 e 14-18, portando con sé il proprio curriculum vitae. Per maggiori informazioni sulle posizioni aperte è possibile visitare il sito www.fhotels55.com.

FH55 è un gruppo alberghiero fondato nel 1955 da Dino Innocenti, pioniere nel settore dell’hôtellerie, che inizia creando il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatino a Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente il gruppo prosegue la sua crescita con l’acquisto dell’Hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze, che apre nel 1982. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi, divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’Hotel Villa Fiesole.

Attento al sostegno dei più bisognosi, il gruppo ha avviato un’iniziativa di solidarietà in collaborazione con l’Istituto delle piccole sorelle dei poveri di Firenze. Questo progetto è nato dal desiderio di ridurre gli sprechi alimentari, trasformando le eccedenze del buffet delle colazioni del Grand Hotel Mediterraneo in una risorsa per l’istituto, che ospita oltre 70 anziani, 10 suore e 20 dipendenti.