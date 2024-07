Il regalo in busta paga dell’Hitachi: 4175 euro in più ad ogni dipendente

Pistoia, 18 luglio 2024 – I dipendenti dei cinque stabilimenti italiani di Hitachi Rail, tra cui quello di Pistoia, riceveranno 4175 euro in più nella busta paga di luglio “indipendentemente dalle loro mansioni. Si tratta, come rendono noto i sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil in una nota, del premio produzione.

“Il raggiungimento degli obiettivi su cui è costruito il piano di contrattazione di secondo livello per l'anno fiscale 2023 ha prodotto un ottimo risultato economico per i lavoratori del gruppo”, si legge ancora nella nota. Il premio di produzione di Hitachi Rail, società a proprietà giapponese, è finalizzato al raggiungimento di alcuni obiettivi concordati tra azienda e sindacati, tra cui il rispetto dei tempi di consegna delle commesse, che nell'ultimo periodo sono state numerose, sia dall'Italia che dall'estero.

A Pistoia, dove è presente il più importante stabilimento del gruppo, già Breda, il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo di produttività di secondo livello è ormai una costante negli ultimi anni. Il lasso di tempo preso in esame per monitorare la produttività degli stabilimenti della grande azienda metalmeccanica dei treni corrisponde all'anno fiscale appena concluso, vale a dire dall'1 aprile 2023 al 31 marzo 2024. Il premio è comunque rivolto esclusivamente ai lavoratori assunti direttamente da Hitachi e non a quelli del cosiddetto incentrato (sono i dipendenti dell'indotto che lavorano all'interno dello stabilimento) ai quali non è estesa la contrattazione di secondo livello.