Guida al cellulare, giro di vite. Ritirate 7 patenti in un giorno

PISTOIAGiro di vite, in termini di controlli sulla pubblica strada, di non poco conto per la Polizia Municipale del capoluogo che, nell’ambito di un’intensa attività di controllo del territorio finalizzata alla sicurezza stradale, ha effettuato una serie di accertamenti mirati all’uso improprio di dispositivi mobili alla guida. Basti pensare che il solo bilancio del servizio svolto lo scorso venerdì ha portato al ritiro della patente per ben sette persone per colpa dell’utilizzo del cellulare durante la marcia del proprio veicolo. Non c’è stata una sola e singola zona cittadina dove gli utenti della strada risultavano essere più colpiti, ma i controlli hanno riguardato diversi quartieri perché, secondo il comando della Polizia Municipale, l’obiettivo primario è quello di prevenire gli incidenti stradali.

"L’uso del cellulare alla guida è un comportamento estremamente pericoloso e irresponsabile – dichiara la Comandante della Polizia Locale, Ernesta Tomassetti – Distogliere l’attenzione dalla strada anche solo per pochi secondi, aumenta significativamente il rischio di incidenti, anche gravi. I controlli proseguiranno con la massima attenzione, perché la sicurezza stradale è una priorità per la nostra città. Invitiamo, nuovamente, tutti quanti alla massima prudenza e al rispetto delle regole". Si ricorda, per esempio, che la guida con l’utilizzo del cellulare, secondo il nuovo Codice della strada, può portare ad una sanzione che varia da 250 a 1.000 euro, cinque punti tolti sulla patente (diventano 10 per i neopatentati) oppure anche la sospensione della licenza di guida.