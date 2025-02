Guasto di tre ore al passaggio a livello di Capostrada, traffico in tilt

Un altro giorno difficile sui binari della provincia anche se, questa volta, i disagi più grossi li hanno patiti gli automobilisti. Il passaggio a livello di Capostrada, sulla linea Pistoia-Porretta, è rimasto chiuso per un guasto dalle 6.30 alle 9 circa di ieri. Durante le più di tre ore del blocco si sono accumulate lunghissime code in entrambe le direzioni. I treni, a differenza di quando il passaggio a livello rimane bloccato aperto, non hanno avuto rallentamenti mentre il traffico finiva nel caos. Una squadra di tecnici, giunta da Porretta Terme, è arrivata sul posto in mattinata per risolvere il problema tecnico. A differenza di tante altre volte, in questa occasione il guasto non è stato causato da un automobilista che ha danneggiato le sbarre passando col proprio mezzo ("tallonando il passaggio a livello" si direbbe in gergo tecnico). Il problema è stato di natura tecnica. Il guasto è stato segnalato sui social da un post di Riccardo Trallori, esponente del Pd e attualmente responsabile della segreteria dell’assessore Stefano Ciuoffo. "La squadra di tecnici di competenza per la tratta Porrettana, per scelte aziendali di Rfi, dipende da Bologna. Ci chiediamo quando si accorgeranno dal capoluogo emiliano di questo guasto e quanto tempo possano impiegare prima di essere operativi sul luogo. Tutte le istituzioni locali devono chiedere un cambio di passo a Rfi, alle direzioni territoriali di Firenze e Bologna, oltre che al Ministero competente, perché questa organizzazione non è funzionale alla risoluzione delle criticità che, come nel caso di questa mattina (ieri), dividono in due la nostra città per ore senza sapere quale santo ringraziare". Nel pomeriggio, intorno alle 17, si sono accumulati ritardi sui treni tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni. La motivazione di Rfi è stata quella di aver avvistato "persone estranee lungo la linea". La situazione è poi tornata alla normalità nel tardo pomeriggio.

F.S.