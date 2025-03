Gruista escavatorista . E addetto alla grafica

Azienda settore della stampa/grafica ricerca una persona che abbia buona manualità per l’applicazione di pellicole adesive su pannelli, cartellonistica, decorazione automezzi, decorazione insegne, vetrofanie e tutto ciò che concerne la corretta finitura della stampa digitale grande formato. La figura si occuperà anche della preparazione del materiale adesivo di montaggio con la gestione di stampanti digitali e plotter da taglio. Richiesta Buona conoscenza del computer. Patente B. Per candidarsi inviare Cv all’e-mail: [email protected] o telefonare 0572 770390. Per un’altra azienda, invece, si ricerca un gruista escavatorista con esperienza per la conduzione di autocarro con gru superiore a 35 quintali e la conduzione di escavatore. Informazioni e candidature 335 1647942 oppure via e-mail a [email protected].