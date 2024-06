Grande festa in scena al Sesana

Quinta giornata di corse al trotto ed ultima del mese di giugno quella in programma domani all’ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme. Dopo il successo di pubblico che ha caratterizzato i precedenti appuntamenti, apprezzando tutte le innovazioni e intrattenimenti proposti, domani si festeggerà il compleanno di Montecatini Terme, con apertura dei cancelli alle 17,30 per consentire di seguire su due grandi schermi la partita di calcio Italia/ Svizzera , valevole per il campionato europeo.

Intorno alle 20 partirà la prima delle sette corse in programma che si protrarranno per l’intera serata, offrendo uno spettacolo unico ed emozionante: contemporaneamente, in tutto il parco del Sesana ci saranno le bancarelle del mercatino dell’artigianato, antiquariato, collezionismo e vintage per il primo dei sette appuntamenti stagionali previsti.

Alle 21,30 all’ arena Sesana estate inizierà il concerto live, ingresso libero, del gruppo Sgurz, affermata cover band pop europeo anni ‘90 e 2000 .

Attivi anche tutti gli altri servizi di comfort e di intrattenimento offerti gratuitamente al pubblico dell’ippodromo e che hanno fatto del Sesana un progetto guida a livello nazionale ed oltre, come lo spazio dedicato ai bambini, la carrozza per i giri turistici, il barbiere, la manicure e molto altro ancora. Particolare attenzione anche per la registrazione della trasmissione televisiva Aperitivo al Sesana condotta da Barbara Scarpettini, dedicata al compleanno della città e che avrà quale ospite d’onore, il neo eletto sindaco Claudio Del rosso.

Luca Fabiani