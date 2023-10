Grande afflusso a Pistoia per "Orchidea 2023": la soddisfazione di Mati

3200 visitatori da tutta Italia, per vedere orchidee che invece arrivavano da tutto il mondo. Si è chiusa in maniera dirompente l’ottava edizione di "Orchidea", la mostra internazionale che si è svolta nel weekend all’interno dell’esposizione di gruppo Mati 1909. Da vedere anche piante carnivore e tropicali, Tillandsie, Ohoya, da interno e da esterno per giardini e terrazzi verdi. E workshop sulla cura delle piante, convegni sul turismo, consulenze gratuite di architetti per la progettazione di un giardino. Il connubio con i sapori toscani presentati dalle aziende di Cna Toscana Centro ha dato un valore aggiunto alla mostra, con centinaia di visitatori che hanno apprezzato la qualità della lavorazione artigianale enogastronomica toscana. "Orchidea 2023 è stata un grande successo di pubblico e di interesse – ammette Francesco Mati, co-titolare del gruppo Mati 1909 – In questi anni abbiamo cercato di migliorare sempre, aumentando la bellezza e la rarità delle piante in mostra, dedicando uno spazio ai sapori toscani e investendo sul marketing per attrarre appassionati da tutta Italia. L’edizione di quest’anno ha portato a Pistoia appassionati di piante e natura da Asti a L’Aquila, da Mantova a Grosseto, da Roma a Padova. Più di tremila persone hanno visitato la mostra e molti di loro hanno colto l’occasione per visitare anche Pistoia grazie alla collaborazione instaurata col Comune e Visit Pistoia". Un weekend, quindi, dove si è parlato e visto piante di ogni specie ma anche eccellenze enogastronomiche con momenti didattici. Ha avuto un bel successo di pubblico, per esempio, il convegno "Il turismo che fa bene al territorio" a cui hanno preso parte il presidente di Cna Toscana Centro Claudio Bettazzi, la direttrice generale Cinzia Grassi, Elisabetta Norfini, Francesco Mati, il sindaco Tomasi e la consigliera regionale Ilaria Bugetti. L’appuntamento, pronti a fare ancora un salto di qualità, è per l’edizione 2024.