Graduatoria nidi d’infanzia La scadenza

È stata approvata la graduatoria provvisoria dei nidi d’infanzia e spazi gioco comunali per l’anno educativo 20232024, consultabile nell’area tematica Educazione del sito istituzionale del Comune di Pistoia (www.comune.pistoia.it). L’assegnazione del nido o spazio gioco comunale è stata effettuata sulla base del punteggio ottenuto, delle preferenze espresse e dei posti disponibili. Per motivi di privacy, i genitori non troveranno il nome e cognome del proprio figlio, ma il numero di protocollo che identifica la domanda ricevuto da Sportello telematico tramite sms. Le richieste di riesame delle domande potranno essere presentate entro il primo maggio tramite lo Sportello telematico. Info: 0573 371818 - 371822 (centralino).