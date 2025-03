Gli studenti "Piantano la salute". Alimentazione e stili di vita sani. I giardini trasformati in orti

Si è svolto ieri mattina nelle aree verdi della scuola scuola secondaria di primo grado Alberghi di Pescia (che fa parte dell’istituto Libero Andreotti), il primo di tre incontri di un nuovo progetto dal titolo "Piantiamo Salute". Questa è una delle iniziative che la scuola capofila Luigi Einaudi di Pistoia ha portato avanti grazie alla collaborazione tra Coldiretti Pistoia e l’Usp (l’Ufficio Scolastico Provinciale). L’intento è quello di promuovere iniziative legate alla salute e al benessere fisico e psicologico delle persone. Nello specifico la collaborazione è avvenuta con l’Istituto Agrario Dionisio Anzilotti di Pescia che ha messo a disposizione alcuni ragazzi del quinto anno che hanno preparato il terreno per operare la messa a dimora delle piante da frutto: in particolare leccini, limoni, aranci.

"Piantiamo Salute" nasce dalla voglia di riportare sani stili di vita e di alimentazione all’interno delle scuole - esordisce la Referente Usp Francesca Gori. È un’azione promossa affinchè i ragazzi abbiano gli strumenti per potersi avvicinare in maniera più immediata al tema dell’alimentazione. La cosa più importante di questo progetto è l’intento di trasmettere saperi da parte degli studenti di secondo grado verso quelli del primo grado. C’è inoltre uno scopo orientativo perché in questo caso i ragazzi delle scuole medie si troveranno davanti il prossimo anno ad una scelta di indirizzo e questa collaborazione con i ragazzi della scuola superiore può condizionarli nella scelta del loro percorso. Vogliamo che i giardini delle scuole diventino ambienti di apprendimento, esattamente come le aule. L’orto e il giardino sono zone in cui lo studente ha modo di conoscere i prodotti e di apprezzarne le qualità e le caratteristiche grazie agli insegnanti dei ragazzi dell’Agrario. È un progetto che continuerà anche il prossimo anno e l’interesse della rete è quello di individuare altre tre scuole di Pistoia di primo e una di secondo grado - conclude la Referente Gori".

Dopo la scuola Alberghi, nei giorni successivi l’iniziativa sarà replicata alla scuola secondaria di primo grado di Uzzano (appartenente all’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini) e alla scuola secondaria di primo grado di Buggiano (I. C. Salutati A. Cavalcanti).

Leonardo Meacci